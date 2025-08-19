Не от сумок и не от "суму". Откуда на самом деле произошло название города Сумы

Две легенды и правда о названии города над Пслом

Сумы – прифронтовый город со "шрамами" от обстрелов, бесконечными воздушными тревогами и уверенностью жителей, что город выстоит. Название Сум не связано ни с печалью (сум — укр.) (как некоторые считают) ни с сумками (есть и такая версия).

"Телеграф" рассказывает об истории названия Сум. Есть несколько предположений, почему Сумы назвали именно так.

Такие листовки в Сумах повсюду еще с начала полномасштабной войны

Три сумки

Самая известная легенда связана с козаками. Когда первые переселенцы под руководством полковника Герасима Кондратьева пришли на берега реки Псел, они якобы нашли там три охотничьи сумы, полные золота. В память об этой находке якобы и был назван город. Эти сумки даже изображены на гербе Сум.

Три сумки на гербе Сум

Впрочем, по словам историков, это не больше, чем легенда. Ведь когда край был еще не заселен, кто мог там охотиться, да еще и оставить сумки полные золота.

Сумы – город печали (суму)?

Вторая версия связывает название города со словами "сум", "сумувати" — печаль, печалиться. Якобы Сумы назвали так потому, что их первые поселенцы скучали по тем местам, откуда прибыли. Впрочем, это тоже не соответствует действительности.

Немного исторического контекста

Сумы были основаны в 1652 году козаками-переселенцами. Территория была частью Дикого Поля — традиционного названия степей в тех местах в XVI-XVII веках. Основателем города был козацкий атаман Герасим Кондратьев, возглавивший переселенцев из Правобережной Украины.

Сумы – красивые и ухоженные

Слободские козацкие полки были военно-территориальными казацкими формированиями на территории Слободской Украины в 1651-1765 годах, входивших в состав Московского царства. При основании города в 1652 году козаками-переселенцами, поселение было полностью украинским, но со временем начала появляться российская диаспора.

Откуда на самом деле произошло название города Сумы

Город строился в пределах Российского государства, под наблюдением русского воеводы, так что ему дали и русское название: "Сумин город". Именно так называли город в документах тех времен.

На самом деле название города связано с ручкой Сума. Город возник на правом берегу реки Псел, на месте старого городища, именно там Сума, которая в свою очередь принимала здесь у себя реку Сумку, впадала в Псел. Именно река и "поделилась" с будущим городом названием.

Логично возникает вопрос — почему город не назвали в честь реки Псел, гораздо большей, чем его приток Сума с Сумкой. Дело в том, что название Псел было уже занято — "Город на Псле" назывался построенный город-крепость в устье Псла.

Сейчас Сумы – северный форпост Украины

Именно поэтому новый город, основанный в 1652 году на Слобожанщине, назвали Суминым огородом — город на реке Сума. Однако люди сокращенно называли его Сумы, и это название вскоре стало официальным.

