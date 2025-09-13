Ним користувались до 200 тисяч пасажирів: цей аеропорт майже зник з карти України ще до війни (фото)

Сумський аеропорт тепер стоїть порожнім і розбитим, хоча колись був головними авіаворотами регіону.

Раніше з цього аеропорту можна було полетіти до Одеси, Сочі чи навіть просто в межах області. Наразі — будівля закинута вже багато років. Мова про аеропорт у місті Суми.

Він міг приймати літаки Ту-134 з обмеженнями, Ан-24, Як-40. Літати рейси почали з 1978 року. Аеропорт був популярний — річний пасажиропотік за 1980 рік був 200 тисяч осіб. Та все змінилось — у 1995 році аеропортом скористалось тільки 2 тисячі людей.

Для аеропорту все ніяк не могли знайти ефективного керівника. Ще до початку війни в Україні (до 2014 року) він був майже непридатний для використання. Час від часу лунали амбітні плани його відновлення. Використовували, як вантажно-пасажирський, планували залучити турецькі інвестиції. Та так і не вдалось. Пізніше прокуратура розслідувала спробу взагалі продати за копійки будівлі непрацюючого аеропорту.

Недобудована будівля аеровокзалу Сум — тиша замість рейсів

Тепер тут — бур’яни, бетон і тиша замість гулу літаків

Фото: Валерія Куценко, "Телеграф"

За часів повномасштабного вторгнення аеропорт Сум пережив не найкращі часи. У 2022 році тут був бій, а у 2024 році росіяни завдали по ньому удару. Зазначимо, будівля аеровокзалу була недобудована ще за радянських часів, її використовували прихильники екстриму для "екскурсій" та катання. Наразі поруч час від часу відбуваються перегони на авто.

Аеропорт Суми у розквіті — злітна смуга, пасажири і рейси до Одеси

Після закриття повітряного простору в Україні, директори цивільних аеропортів продовжують отримувати зарплату. Зокрема, керівник КП "Аеропорт Суми" Костянтин Карпович за два роки задекларував 1 006 988 грн: 536 682 грн у 2022-му та 470 306 грн у 2023-му.

Раніше "Телеграф" детально досліджував тему зарплат директорів непрацюючих аеропортів. Доходи отримує навіть керівник Донецького аеропорту.