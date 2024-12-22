Директора неработающих аэропортов в Украине получают миллионы гривен зарплаты (инфографика)

Зарплаты получают даже директора аэропортов, которые были разрушены российской армией

Воздушное пространство Украины закрыто с 24 февраля 2022 года, когда Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в нашу страну. Однако директора гражданских аэропортов продолжают получать зарплату — это касается даже тех аэропортов, которые были уничтожены российскими ракетными и дроновыми ударами.

Об этом сообщает портал "Слово и дело". Журналисты проанализировали декларации директоров и выяснили, какая зарплата была у директоров в 2022 и 2023 годах.

У некоторых суммы выплат превышают миллионы гривен.

Например, генеральный директор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский в 2022 году задекларировал зарплату чуть больше 4 миллионов гривен, а в 2023 году — 3 миллиона 788 тысяч гривен.

Директор аэропорта "Киев" (Жуляны) Александр Нестеренко в декларации за 2022 год указал, что заработал 693,2 тыс. гривен, а в 2023 году — 652,1 тыс. гривен. Исполняющий обязанности директора аэропорта Запорожья Александр Коняхин получил в 2022 году 1 миллион 64,2 тысяч гривен зарплаты, а в 2023 году — 1 миллион 73,4 тысячи гривен.

Директор аэропорта Львова Татьяна Романовская заработала 906 тысяч гривен в 2022 году и 872,8 тысяч гривен — в 2023 году.

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