Переговоры остановились не только из-за риска ракет и дронов

Возобновление полетов в Украине активно обсуждается — в прошлом году выдвигались предложения по конкретным аэропортам. Это могли быть Львов и Борисполь. Но пока это только разговоры.

Василий Шевченко, бывший и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 гг. в интервью "Телеграфу" отметил, что главная проблема — страхование полетов. По его словам, на встречах даже звучали приблизительные цифры — 3/4 млрд долларов США (примерно 31 млрд грн, — ред.) за страхование самолета.

К моменту вторжения у нас фактически страхование самолетов на украинскую регистрацию происходило на два дня. А накануне — страхование было на один день Василий Шевченко, и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 гг.

Подобная политика есть и в морских перевозках, но там ситуация несколько иная, объясняет эксперт, благодаря подтверждению правительственных гарантий и сотрудничеству с неприбыльными страховыми обществами. С авиацией все не так-то просто. Последний рассматриваемый вариант — открытие полетов из Львова.

Последнее, что обсуждалось, это возможность коммуникации со Львовом, потому что фактически там 5-7-10 минут самолет находится в воздушном пространстве Украины. Василий Шевченко, и.о. министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 гг.

Именно из-за страховых выплат решение не найдено — нет тех, кто покроет расходы на пассажирскую перевозку, ведь в отличие от грузовых здесь нет стабильной прибыли. К переговорам также привлекались военные. Шевченко подчеркнул, вероятность "проникновения баллистических ракет" нельзя свести к нулю, так что переговоры пока не продвигаются.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что все это время стабильность работы аэропортов поддерживается, а персонал проходит обучение, чтобы в случае восстановления авиасообщения как можно быстрее начать принимать и отправлять самолеты. В случае получения разрешения речь может идти о неделях на запуск полетов. Более безопасный Ужгород не рассматривали из-за короткой взлетно-посадочной полосы.