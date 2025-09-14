Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ в России: яркие взрывы озарили небо (видео и карта)
Годовая мощность переработки КИНЕФ составляет 20,1 млн тонн нефти в год
Ударные дроны массированно атаковали Ленинградскую область России. Удар пришелся по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.
Об этом сообщают OSINT-паблики. По их данным, речь может идти о Киришском НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".
Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) – это одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, расположенное в городе Кириши, Ленинградская область. Завод занимается переработкой и производством нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, мазут, авиационное топливо и различные нефтехимические продукты.
Само предприятие входит в состав компании "Сургутнефтегаз". Годовая мощность переработки составляет 20,1 млн тонн нефти в год.
В сети уже появились видео последствий ударов.
Напомним, ранее мы писали о том, что россияне экстренно штампуют защиту от дронов ВСУ из-за ударов по нефтепредприятиям. Однако защиту пока критикуют даже пропагандисты. "Телеграф" разобрался в том, как Россия защищается от дронов и помогут ли ей свежие аналоговнеты.