Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ в России: яркие взрывы озарили небо (видео и карта)

Годовая мощность переработки КИНЕФ составляет 20,1 млн тонн нефти в год

Ударные дроны массированно атаковали Ленинградскую область России. Удар пришелся по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщают OSINT-паблики. По их данным, речь может идти о Киришском НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

Киришинефтеоргсинтез (КИНЕФ) – это одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, расположенное в городе Кириши, Ленинградская область. Завод занимается переработкой и производством нефтепродуктов, включая бензин, дизельное топливо, мазут, авиационное топливо и различные нефтехимические продукты.

Само предприятие входит в состав компании "Сургутнефтегаз". Годовая мощность переработки составляет 20,1 млн тонн нефти в год.

В сети уже появились видео последствий ударов.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне экстренно штампуют защиту от дронов ВСУ из-за ударов по нефтепредприятиям. Однако защиту пока критикуют даже пропагандисты. "Телеграф" разобрался в том, как Россия защищается от дронов и помогут ли ей свежие аналоговнеты.