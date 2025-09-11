Россияне экстренно штампуют защиту от дронов ВСУ: чем вооружаются и помогают ли им вундерваффе

Россияне серьезно озадачились защитой своих объектов от украинских беспилотников. На системном уровне они регулярно штампуют новейшие вундерваффе и хвастаются ими перед публикой.

"Телеграф" разобрался в том, как Россия защищается от дронов и помогут ли ей свежие аналоговнеты.

Россия выводит войну дронов на новый уровень

В последнее время война дронов между Украиной и Россией вышла на принципиально новый уровень. Враг умудряется запускать по украинским городам уже немеренное количество БПЛА, которое в одной из последних атак перевалило 800.

Атака 7 сентября

Но и Силы обороны не пасут задних и буквально заваливают важнейшие объекты РФ различными ударными дронами. Одними из таких целей становятся предприятия связанные с нефтью, а от неё, напомним, зависит примерно каждый 4 рубль в казне врага.

Усугубляет ситуацию для россиян то, что её территории слишком обширны, а ПВО физически не может прикрыть все. Поэтому в последнее время Москва пытается все активнее решить эту проблему, в том числе с помощью новейших разработок.

Рог изобилия — как Ростех плодит защиту против украинских БПЛА

В авангарде новинок для борьбы с дронами в России стоит госкорпорация "Ростех".

Ростех

Для понимания — "Ростех" можно сравнить с украинским "Укроборонпромом". Их функции схожи — "Ростех" занимается разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной продукции, включая военную. Объединяет различные предприятия и холдинги, занимающиеся производством техники, авиации, автомобилестроения и др.

Однако имеются ключевые различия:

"Ростех" — более обширная госкорпорация, охватывающая широкий спектр высокотехнологичных отраслей, в том числе оборонную. "Укроборонпром" — более узкоспециализированная структура, которая в основном занимается разработкой и производством военной техники.

Россия штампует защиту, как горячие пирожки — что такое Двина, Серп, Радон и 3D ПКЛ

3D ПКЛ

"Двина-100М"

Одной из последних новинок "Ростеха" стала система подавления беспилотников "Двина-100М". Она предназначена для защиты производственных предприятий, аэропортов и железнодорожных станций в России.

"Изделие эффективно работает в комплексе со специализированными средствами радиомониторинга. С их помощью оно получает информацию о характеристиках сигналов, используемых беспилотником, и формирует в ответ помехи именно на этой частоте и с такими же принципами передачи информации. Такая совместная работа лишает БПЛА любой возможности поддерживать связь с оператором или получать корректные данные, независимо от протокола и частоты, на которой дрон работает", — утверждают россияне.

3D ПКЛ

3D ПКЛ

3D ПКЛ является радиолокатором, который был представлен в середине лета 2025. Он предназначен для обнаружения малозаметных объектов, в том числе, как утверждается, дронов на оптоволокне.

Заявлено, что устройство регистрирует сигналы, отраженные от цели, но излученные не собственными передатчиками радиолокационной станции, а внешними — сигналы вещательных (радио- и телевизионных) передатчиков. 3D ПКЛ анализирует фазу и амплитуду принимаемых сигналов, выдавая точные координаты выявленного источника потенциальной опасности — по азимуту, дальности и высоте. Локатор может "видеть" легкомоторные самолеты на дальности в несколько десятков километров.

"Радон-О"

Радон представляется, как комплексное антидроновое решение. В его состав изделия модули служат для обнаружения, захвата, сопровождения и подавления беспилотных воздушных судов. Комплекс применяется для защиты воздушного пространства крупных производственных объектов, предприятий критической инфраструктуры, предприятий нефтегазовой отрасли, а также используется силовыми структурами.

Серп

Серп

Совмещает в себе комплекс РЭБ и высокоточный детектор, обнаруживающий в том числе FPV-дроны. Количество рабочих частот в последней модели достигло тринадцати. Это, как заявляется, позволяет эффективно подавлять практически "неубиваемые" при помощи РЭБ квадрокоптеры Autel Robotics EVO Max 4T, выживающие в схватке с обычными системами радиоэлектронной борьбы за счет функции управления в широком диапазоне частот.

Помогают ли вундерваффе россиянам

Судя по регулярным прилетам в России, врагу взять ситуацию под контроль пока не удается. Признают это и сами россияне. На пропагандистских ресурсах это одна из самых обсуждаемых тем на данный момент. Этому находят целый ряд причин:

Массированность атак — снижает эффективность любой защиты;

Способов радиоэлектронной борьбы (РЭБ), глушения сотовых сигналов со стороны защитного комплекса оказывается недостаточно — на завершающей стадии современные дроны могут часть полёта проводить в автономном режиме;

Беспилотники являются малой по размеру целью и могут совершать полёт на низкой высоте — затрудняет их обнаружение военными средствами защиты ПВО;

Нефтянники сами по себе — несмотря на новые разработки, российские предприятия вынуждены сами покупать их для своей защиты. А это не всегда удается из-за дефицита, правовых коллизий и беспечности руководства;

Модернизация дронов и множество их типов.

"Разных разработок (против БПЛА — Ред.) много, но идеальной нет. Они полезны только в комплексном воздействии в связке с высококачественной системой условно дальнего обнаружения", — жалуются пропагандисты.

При этом, стоит отметить, что такая системная работа врага и понимание проблем не может не настораживать.

Напомним, ранее мы писали о том, что Лукашенко готовит базу для "Орешников" под Минском.