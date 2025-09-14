Дрони вдарили по одному з найбільших НПЗ у Росії: яскраві вибухи осяяли небо (відео та карта)

Річна потужність переробки КІНЕФ становить 20,1 млн. тонн нафти на рік

Ударні дрони масовано атакували Ленінградську область Росії. Удар припав по одному з найбільших нафтопереробних заводів.

Про це повідомляють OSINT-пабліки. За їхніми даними, може йтися про Кірішський НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

Кірішський НПЗ

"Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) — це одне з найбільших нафтохімічних підприємств Росії, розташоване в місті Кіріші, Ленінградська область. Завод займається переробкою та виробництвом нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, мазут, авіаційне паливо та різні нафтохімічні продукти.

Саме підприємство входить до складу компанії "Сургутнефтегаз". Річна потужність переробки становить 20,1 млн. тонн нафти на рік.

У мережі вже з’явились відео наслідки ударів.

