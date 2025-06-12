Силы Специальных Операций стали стратегическим партнером фестиваля "Червона рута — 2025"

Фестиваль проводится с 1989 года

В сентябре во Львове пройдет ХVIІ Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки "Червона рута — 2025". В этом году его стратегическим партнером является Движение сопротивления Сил Специальных Операций ВСУ.

Об этом сообщили в Telegram-канале ССО ВСУ. Фестиваль объединит тысячи украинцев в общем культурном сопротивлении. Украинская культура была и будет громким голосом сопротивления и инструментом борьбы за национальную идентичность, сколько бы россияне ни пытались ее уничтожить.

"Червона рута лунає, опір триває!" – таков лозунг "Красной руты – 2025".

В ССО отметили, что "Червона рута" изменила новейшую историю Украины и вырастила новое поколение культурного сопротивления. Фестиваль снова станет площадкой для новых голосов сопротивления.

Фестиваль Червона рута (RutaFEST) — регулярный всеукраинский молодежный фестиваль современной песни и популярной музыки. Он производится раз в два года с 1989 года.

В парные годы проводятся областные отборочные конкурсы в областях. В нечетные годы – финальные соревнования. Конкурсы проводятся в шести жанрах: украинский аутентичный фольклор, популярная, танцевальная, акустическая, экспериментальная и рок-музыка. Фестиваль назван в честь известной одноименной песни Владимира Ивасюка.