Тело случайно нашли в лесу: как погиб и где похоронен легендарный композитор Владимир Ивасюк

Композитор навсегда вошел в историю украинской культуры

4 марта 1949 года родился Владимир Ивасюк — легендарный украинский композитор, создавший песни "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори". Эти композиции стали символами украинской культуры далеко за пределами нашей родины. Сегодня композитору должно было исполниться 76 лет, но его не стало в 1979 году. Существует версия, что маэстро убили сотрудники КГБ.

Ивасюка считают одним из основателей украинской эстрады. Он создал сотни песен, инструментальных произведений, а также умел играть на фортепиано, виолончели, гитаре. Именно этому композитору благодарны за то, что украинская музыка существует сегодня.

"Телеграф" расскажет о творчестве Владимира Ивасюка, при каких обстоятельствах он погиб и где его похоронили.

Биография Владимира Ивасюка

Будущий композитор родился в Кицмане, что в Черновицкой области, в учительской семье. Учился в музыкальной школе, а в общеобразовательной — создал девичий вокальный ансамбль "Буковинка". Коллектив победил в республиканском конкурсе и участвовал в праздничном концерте "25-летие воссоединения Буковины в едином украинском государстве".

Позже семья перебралась в Черновцы, где молодой Владимир поступил в медицинский вуз. Однако его отчислили, потому что он с товарищами сверг памятник Ленину в городе. Так Ивасюк пошел работать на завод "Легмаш", где руководил хором. Впоследствии возобновил учебу в вузе и присоединился к ансамблю песни и танца "Трембіта", где играл на скрипке.

Владимир Ивасюк учился на медика, фото из сети

Вместе с ансамблем "Карпаты" Владимир исполнил песню "Я піду в далекі гори" в 1968 году. Через 2 года композитор создал песни "Червона рута" и "Водограй", которые впервые прозвучали в телепрограмме "Камертон хорошего настроения". Впоследствии треки начал исполнять ансамбль Левка Дутковского "Смерічка", в котором пели Назарий Яремчук и Василий Зинкевич.

Владимир Ивасюк писал треки, которые становились безумно популярными, фото из сети

В 1971 году вышел музыкальный фильм "Червона рута", где прозвучало много песен Ивасюка. А трек "Червона рута" в исполнении Яремчука, Ивасюка и Зинкевича победил на фестивале "Песня-71".

Яремчук, Зинкевич и Ивасюк — "Червона рута"

В 1972 году Ивасюк перевелся во Львовский медицинский институт. Тогда песни композитора исполнил ансамбль "Смерічка" во Львовском театре имени Заньковецкой. Также Владимир учился на композиторском отделении Львовской консерватории. Впоследствии появился фильм "Пісня завжди з нами", в котором София Ротару спела 6 композиций Владимира Ивасюка.

Песни Ивасюка становились музыкальным сопровождением фильмов, фото из сети

В 1977 году композитор представил пластинку-гиганта "Пісні Володимира Івасюка виконує Софія Ротару" и сборник треков "Моя пісня". Спустя год Владимир победил на конкурсе композиторов-студентов консерваторий в Москве. В частности, ему вручили дипломы II степени за "Сюїту-варіації для камерного оркестру" и "Баладу про Віктора Хара".

Смерть и могила Владимира Ивасюка

В 1979 году Ивасюк вышел из дома и не вернулся. Его случайно нашли повешенным в лесу под Львовом в 1979 году. Официальной причиной смерти композитора называли самоубийство, хотя родные не верили в это. Существует версия, что маэстро убили агенты КГБ, потому что за последние годы жизни Ивасюка преследовали, допрашивали и даже увольняли с работы.

Место, где убили Владимира Ивасюка, фото "Твой город"

Спецслужбы препятствовали большому количеству людей на похоронах Ивасюка. Они боялись, что прощание превратится в протест против советской власти. Несмотря на это, на похоронах собралось 10 тысяч человек. Многих студентов отчисляли из вуза, а работников увольняли с работы из-за появления на прощании с маэстро. Ивасюка похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Похороны Владимира Ивасюка, фото "Радио Свобода"

В течение десяти лет после смерти Владимира на его могиле стоял деревянный крест. А все потому, что памятник запрещала размещать советская власть. Лишь в 1990 году композитору установили памятник в виде бронзовой скульптуры с роялем.

Могила Владимира Ивасюка во Львове, кадр "Фотографии старого Львова"

Памятник Владимиру Ивасюку во Львове, кадр "Фотографии старого Львова"

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена известная украинская поэтесса Леся Украинка. Она скончалась в 43 года.