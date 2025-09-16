Украина готова делиться опытом и помогать странам Европы в подготовке к российской агрессии – заместитель главы Офиса президента Палиса

Украина готова делиться опытом и помогать странам Европы, чтобы у них было время и возможность подготовиться и подготовить свои общества к российской агрессии. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Палиса на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии ( YES-2025 ) в Киеве.

"Я считаю, что наши западные партнеры должны инвестировать в свои общества в контексте своей готовности защищать себя и сопротивляться будущей российской агрессии. В свою очередь Украина готова помогать и делиться своим опытом", — сказал он во время дискуссионной панели на тему " Когда Европа будет готова к российской атаке? "

По его словам, ресурсы на войне – это едва ли не самая важная вещь. "Но война – это не только ресурсы, на войне одним из важнейших факторов есть время, поскольку невозможно мгновенно подготовить подразделение, бригаду или целый армейский корпус", — отметил чиновник.

Сергей Палиса также подчеркнул, что за любое промедление с помощью западных партнеров Украина расплачивается, к сожалению, жизнью своих граждан. "Мы ценим все, что вы для нас сделали, и будем счастливы, когда все получим, чтобы сдержать российскую агрессию. Однако мы тоже стараемся быть изобретательными и креативными", — сказал он.

В качествепримера изобретательности заместитель руководителя Офиса президента привел кейс с дефицитом в 2023 году в украинской армии артиллерийских патронов калибра 155 мм из-за большой задержки в их предоставлении.

"В то время мое подразделение выполняло боевые задания на бахмутском направлении. Мы испытывали этот дефицит артснарядов лично. Поэтому я, как руководитель подразделения, должен был думать о чем-то новом. Так и появились подразделения операторов fpv-дронов, ведь боеприпасов для артиллерии не хватало", — рассказал Сергей Палиса.

По его мнению, своевременное предоставление Украине всего необходимого позволит украинской армии сдерживать российское вторжение, что в свою очередь предоставит европейским странам время подготовиться к российскому вторжению.