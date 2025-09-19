Отражал штурмы "вагнеровцев" и стал Героем Украины: как выглядит новый комбат "Магуры" Данильчук

В феврале 2024 года Зеленский вручил Данильчуку звание Героя Украины

Новым командиром 47-й бригады "Магура" назначили Максима Данильчука. С начала полномасштабной войны 26-летний подполковник отражал атаки россиян в Харьковской и Донецкой областях.

Об этом сообщил Житомирский областной ТЦК и СП. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит новый комбат "Магуры" Максим Данильчук и что о нем известно.

Максим Данильчук – что известно о новом командире бригады "Магура"

26-летний Максим Данильчук родом из села Барвиновка в Житомирской области. Он окончил Национальную академию сухопутных войск и в начале полномасштабного наступления России встал на защиту родину.

Данильчук прошел путь от командира роты до начальника штаба, а затем и командира батальона 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Максим Данильчук

Под его руководством подразделение держало оборону в Харьковской и Донецкой областях, нанося врагу тяжелые потери в живой силе и технике. В феврале 2023 года военнослужащие бригады под командованием Данильчука смогли остановить серию массированных штурмов "вагнеровцев" на Донбассе.

Максим Данильчук проходил службу в Харьковской и Донецкой областях.

В 2024 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил Данильчуку звание Героя Украины. Наивысшую государственную награду мужчина получил во время церемонии на территории аэропорта "Антонов".

Максим Данильчук получил звание Героя Украины

Более того, новый комбат "Магуры" награжден орденами Богдана Хмельницкого II и III степеней, а также орденом "За мужество" III степени.

Предыдущим командиром 47-й бригады был Ян Яцишен. Он продолжит службу в армии на другой должности.

"Телеграф" писал ранее, какую роль играют позывные в жизни воинов. Мы собрали истории позывных известных военных, защищающих независимость Украины.