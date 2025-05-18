"Более дебильных задач я еще не получал": комбат "Магуры" уходит с должности, в Генштабе уже отреагировали

История получила широкий резонанс

Командир батальона 47-й бригады "Магура" Александр Ширшин сообщил, что написал рапорт об отставке из-за нелепых приказов руководства. В Генштабе уже пообещали провести расследование.

О случившемся стало известно из поста Ширшина в Facebook. По его словам, "более дебильных задач", как на текущем направлении он еще не получал.

"Когда-нибудь расскажу детали, но тупорылая потеря людей, дрожь перед бестолковым генералитетом кроме как к провалам не приводит ни к чему. Все, на что способны — выговоры, расследования, наложение взысканий", — написал он.

Комбат выразил надежду, что его вскоре снимут с должности и он сможет рассказать больше журналистам. Согласно данным из открытых источников, 47-я бригада воюет в Запорожской области.

После того как ситуация получила огласку, в Генштабе сообщили о начале служебного расследования, а также пообещали проверить приказы и распоряжения, которые поступали с разных уровней военного управления.

Поскольку соответсвующее сообщение поступило от командира подразделения в одной из самых известных украинских боевых бригад, активное обсуждение началось в украинском военном сегменте сети. В частности лейтенант ВСУ, автор канала "Офицер+", отметил, что подобные ситуации являются обыденными.

Ветеран боев за Мариуполь, подполковник Богдан Кротевич "Тавр" отметил, что высшее военное руководство не умеет брать на себя ответственность, а потому считает, что там найдут "козла отпущения".

Журналист и блогер, а также военнослужащий ВСУ Дмитрий Вовнянко сообщил, что этот инцидент сильно ударит по морали простых солдат.

Как сообщалось ранее, директор Фонда "Повернись живим" Тарас Чмут ранее говорил, что хаос в управлении войсками является одной из главных проблем на фронте.