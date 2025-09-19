Відбивав штурми "вагнерівців" та став Героєм України: як виглядає новий комбат "Магури" Данильчук

У лютому 2024 року Зеленський вручив Данильчуку звання Героя України

Новим командиром 47-ї бригади "Магура" призначили Максима Данильчука. З початку повномасштабної війни 26-річний підполковник відбивав атаки росіян у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає новий комбат "Магури" Максим Данильчук та що про нього відомо.

Максим Данильчук – що відомо про нового командира бригади "Магура"

26-річний Максим Данильчук родом із села Барвінівка на Житомирщині. Він закінчив Національну академію сухопутних військ і на початку повномасштабного наступу Росії став на захист батьківщини.

Данильчук пройшов шлях від командира роти до начальника штабу, а потім до командира батальйону 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Максим Данильчук

Під його керівництвом підрозділ тримав оборону у Харківській та Донецькій областях, завдаючи ворогові тяжких втрат у живій силі та техніці. У лютому 2023 року військовослужбовці бригади під командуванням Данильчука змогли зупинити серію масованих штурмів "вагнерівців" на Донбасі.

Максим Данильчук проходив службу у Харківській та Донецькій областях.

У 2024 році президент України Володимир Зеленський надав Данильчуку звання Героя України. Найвищу державну нагороду чоловік отримав під час церемонії на території аеропорту "Антонов".

Максим Данильчук отримав звання Героя України

Щобільше, новий комбат "Магури" нагороджений орденами Богдана Хмельницького II та III ступенів, а також орденом "За мужність" III ступеня.

Попереднім командиром 47-ї бригади був Ян Яцишен. Він продовжить службу в армії на іншій посаді.

