Известный украинец поймал рыбу-"кабана", весом с 8-летнего ребенка (фото)

Рыбалка поделился местом, где клюнула огромная добыча

В рыболовных кругах Украины встречаются настоящие рекорды, но некоторые моменты запоминаются надолго. Так, в Киевской области во время очередного выхода на водоем был зафиксирован один из самых больших уловов в жизни известного комментатора Виктора Вацко — огромный карп весом почти 27 килограммов.

Об этом он сообщил на своей Instagram-странице. "Одна из самых больших моих рыб в жизни — 26,950 кг!", – прокомментировал рыбак.

Виктор Вацко похвастался уловом

Рыбалка поделился своими эмоциями, отметив, что ощущение от такого улова невозможно сравнить с чем-либо в повседневной жизни. После фотосессии гигантский карп был осторожно отпущен обратно в водоем, а уже вскоре Виктора ждала настоящая гроза с градом.

Трофей был выловлен с помощью бойлов – вареных ароматных шариков.

Бойлы, на которые клюнул "монстр"

Вацко поделился и "рыбным местом" — это озеро Уляники на Киевщине.

Что известно о карпе

Вид карп обыкновенный (Cyprinus carpio) широко распространен в пресноводных водоемах и относится к семейству карповых. Происходил из Азии, но успешно интегрировался в водоемах Европы. В Украине этот вид популярен среди рыбаков и разводится в рыбхозах как промышленная рыба. Декоративной формой является парчовой карп, а среди натурализованных форм в природных водоемах Украины часто используется термин "сазан".

Карп обычный

Карп может достигать значительных размеров: длина тела достигает 1 метра, а масса — более 20 кг, рекордные экземпляры достигают более 45 кг. Тело рыбы – толстое, спина – широкая, а плавники – от светло-коричневого до черного цвета. Существуют зеркальные формы с частичным или полным отсутствием чешуи.

Живая масса и размер карпа делают его настоящим трофеем для любителей и спортивных рыбаков. В Украине карп разводят в разных породах: чешуйчатый и рамчатый, а также в трех подтипах пород. Ловля большого карпа ведется по принципу "поймал — отпусти", что позволяет рыбе восстанавливаться в естественных условиях.

Ранее "Телеграф" сообщал: чтобы повысить вероятность успешного улова, следует правильно подобрать приманку. Одним из самых действенных вариантов для карпа считается обычный горох.