"Ви" и "Ваш" или "ви" и "ваш": как правильно писать на украинском по новым правилам

Можно писать и с большой, и с маленькой, — но есть условия

В мае 2024 года вступило в силу новое украинское правописание, — теперь переходной период окончен и перечисленные в нем нормы стали обязательными.

Как теперь правильно писать слова "ви" и "ваш", с маленькой или большой буквы? В этом разобрался "Телеграф".

"Ви" и "Ваш" пишем с большой только в том случае, когда идет непосредственное обращение к человеку в письмах или официальных документах для проявления особенной вежливости:

Повідомляємо Вам…

Вітаємо Вас…

У відповідь на Ваш запит…

Во всех остальных случаях всегда пишем "ви" и "ваш" с маленькой буквы, если только слово не является первым в предложении.

"С большой буквы пишем только при уважительном обращении к одному лицу, но не в любом месте, а только в деловой переписке, документах, поздравительных открытках, приглашениях, грамотах, благодарностях, — объяснила редактор Ольга Васильева. — В текстах другого характера "вы" нужно писать с маленькой, особенно в соцсетях и неофициальной электронной переписке. Не бойтесь этим кого-нибудь обидеть. И тем более нельзя писать "Вы" к нескольким лицам или целой аудитории читателей".

