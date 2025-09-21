Не только "туалет": как еще можно красиво назвать эту комнату в украинском языке
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В украинском языке есть около десятка аутентичных синонимов
С каждым днем все большее число людей выбирает для себя разговаривать на украинском языке. Однако вместе с тем увеличивается и необходимость расширения словарного запаса. К примеру, не каждый знает, какие в украинском языке есть синонимы к слову "туалет".
Заметим, что само слово "туалет" пришло в украинский язык от французского "toilette", оно не является калькой с русского языка, и употреблять его в украинском языке ни в коем случае не является ошибкой. Однако, если вы хотите разнообразить свою речь украинскими синонимами, мы приготовили их для вас.
Лучший украинский синоним к слову "туалет" это "вбиральня" или "убиральня", — это слово широко распространено и встречается в авторитетных современных словарях украинского языка.
Вот несколько примеров из литературы, как это слово звучит в предложении:
- Під час перерви підсудних водили по одному до вбиральні.
- В проході між убиральнями розгоралася запальна і гучна суперечка.
- – Здрастуйте, доктор! Що то у вас вбиральні без дверей і стежки до них загиджені?
Также в регионах встречаются такие слова как "виходок", "відходок", "прят", "нужник", "лятрина", "одхідник", "вмивальня".
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке можно красиво заменить "капюшон".