Не только "туалет": как еще можно красиво назвать эту комнату в украинском языке

В украинском языке есть около десятка аутентичных синонимов

С каждым днем все большее число людей выбирает для себя разговаривать на украинском языке. Однако вместе с тем увеличивается и необходимость расширения словарного запаса. К примеру, не каждый знает, какие в украинском языке есть синонимы к слову "туалет".

Заметим, что само слово "туалет" пришло в украинский язык от французского "toilette", оно не является калькой с русского языка, и употреблять его в украинском языке ни в коем случае не является ошибкой. Однако, если вы хотите разнообразить свою речь украинскими синонимами, мы приготовили их для вас.

Лучший украинский синоним к слову "туалет" это "вбиральня" или "убиральня", — это слово широко распространено и встречается в авторитетных современных словарях украинского языка.

Вот несколько примеров из литературы, как это слово звучит в предложении:

Під час перерви підсудних водили по одному до вбиральні.

В проході між убиральнями розгоралася запальна і гучна суперечка.

– Здрастуйте, доктор! Що то у вас вбиральні без дверей і стежки до них загиджені?

Также в регионах встречаются такие слова как "виходок", "відходок", "прят", "нужник", "лятрина", "одхідник", "вмивальня" .

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в украинском языке можно красиво заменить "капюшон".