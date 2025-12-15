Как "заточить" тендер с помощью киберножа: в Киевском онкодиспансере назревает сделка на сотни миллионов

В ноябре 2025 Киевсовет порадовал неожиданным решением: расходы на медицину увеличены на целых 500 млн грн. Оказалось, что львиная доля этих денег, 360 млн грн, будет направлена на одну единственную закупку – продвинутый кибернож для Киевского городского онкодиспансера. Только вот у производителя этот аппарат стоит в полтора-два раза дешевле, что уже указывает на чей-то интерес в тендере. Да и целесообразность его приобретения специалисты подвергают сомнению.

О деталях возможной сделки – в нашем материале.

Миллионы на медицину, или кому-то в карман?

6 ноября сессия Киевского городского совета единогласным решением поддержала увеличение расходов по программе "Поддержка и развитие здравоохранения столицы" на 2024-2027 годы. В текущем году финансирование на эту программу увеличили на 500 млн, о чем сразу отчиталась глава профильной комиссии Киевсовета Марина Порошенко. Не забыв похвастаться тем, что благодаря этому шагу Киевский онкологический диспансер получит продвинутое техническое решение – современный кибернож для проведения сверхсложных операций.

До этого выделение средств утвердили на заседании комиссии Киевского городского совета по вопросам здравоохранения семьи, социальной и ветеранской политики, на котором присутствовала Татьяна Мостепан, новая глава медицинского департамента КГГА.

Как пишет Lenta.ua, тендерные условия на кибернож выписаны так, что речь может идти лишь о довольно редком устройстве – специфическом линейном ускорителе американского производства CyberKnife компании Accuray. По данным издания, потребность в использовании такого оборудования в Украине достаточно низкая по сравнению с классическими ускорителями.

"Высокая технологичность этого оборудования приводит к тому, что себестоимость одного киберножа составляет себестоимость 6-7 стандартных ускорителей, а потребность в применении столь точного оборудования составляет менее 10%", — отмечает издание.

Издание также обращает внимание на странную стоимость тендера – 360 млн грн (около 7,3 млн евро), ведь аналогичные аппараты можно найти за 4,3 млн евро. Откуда могла возникнуть потребность в закупке именно такого киберножа именно сейчас да еще и по столь сомнительной цене?

Кто может стоять за сделкой

Источники редакции, знакомые с ситуацией, отмечают, что на самом деле сделка с покупкой этого оборудования готовилась еще несколько месяцев назад. Но, скорее всего, ей помешали изменения в руководстве Департамента здравоохранения, который должен был согласовать такую закупку.

Главными действующими лицами возможной сделки выступают руководство КНП Киевский городской клинический онкологический центр (заказчик закупки) и ООО "УМТ+", наиболее вероятный победитель тендера. Прикрывать возможную схему, как пишет ряд СМИ, должен Александр Добровский, тот самый, который считается куратором схем на медицинских закупках, и деятельность которого связывают в том числе с Татьяной Мастепан.

Ситуация, похоже, разворачивалась следующим образом: сначала компания "УМТ+", являющаяся эксклюзивным представителем компании-производителя киберножа Accuray, договаривается с руководством Киевского онкодиспансера о поставках дорогостоящего оборудования. "УМТ+" и медицинское учреждение уже давно связывают "тесные и дружеские отношения" — диспансер регулярно отдает фирме Лаврентия лакомые тендеры, иногда стоимостью десятки миллионов гривен.

Одновременно идет лоббирование закупки киберножа на уровне киевских властей. В результате Киевсовет под соусом "помощи людям" в начале ноября выделяет на это средства.

Уже 28 ноября объявлен тендер со сроком проведения 5 декабря. Но тендер остановили – одна из компаний на рынке медицинского оборудования подала жалобу в Антимонопольный комитет, у которого логично спросила – законно ли, что технические характеристики оборудования выписаны исключительно под одну компанию?

Остановленный тендер: что дальше?

Пока, прогнозируют наши источники, ситуация может разворачиваться следующим образом. Во первых, "УМТ+" будет пробовать искать выходы на АМКУ, чтобы "сбить" жалобу. Параллельно будет искать компанию, которая при этом будет авторизироваться на торги от "УМТ+" (но по факту будет продавать тот же нож, который уже едет из Америки), чтобы она отправилась на тендер.

Также есть информация, что на тендере для создания вида "конкурентной среды" будут пробовать затянуть другие компании – поставщиков аналогичного оборудования (вероятно, фирмы из орбиты Бориса Литовского и Зазы Берадзе). Впрочем, последним в таком случае придется "подрисовывать" собственные рекламные проспекты, ведь вряд ли что-то из поставляемой ими продукции соответствует спецификации киберножа, который хочет продать Киевскому онкодиспансеру "УМТ+".

Как бы ни разворачивались события, уже понятно, что они вряд ли обойдутся без внимания правоохранителей. Интересно только, понимает ли руководство Киевского онкодиспансера, что его фактически вовлекли в довольно сомнительную сделку? И действительно ли нужно ему это оборудование, учитывая все возможные последствия такой закупки? Другой вопрос к представителям Киевсовета и КГГА, которые согласовывали закупку — так должна выглядеть забота о здоровье онкобольных в Киеве?

Редакция и дальше намерена наблюдать за этой закупкой, чтобы увидеть: удастся ли под прикрытием лозунгов о помощи населению провести дерзкую сделку с оборудованием по завышенным ценам.

Мы обратились с запросами о комментарии ко всем сторонам этой закупки и продолжим следить за ситуацией.