Глава Кремля отчитал Валерия Герасимова за срыв поставленных сроков оккупации нескольких населенных пунктов

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов получил "жесткий разнос" от главы России Владимира Путина за срыв дедлайнов в отношении Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации. Результатом стало забрасывание фронта большим количеством "мяса", не считаясь с потерями.

Что нужно знать:

Генштаб ВС РФ находится под жёстким давлением Путина

Причиной является неспособность российской армии захватить Купянск и Покровско-Мирноградскую агломерацию в поставленные сроки

Руководство Генштаба игнорирует потери, отправляя в атаки большое количество солдат

Об этом сообщают партизаны "АТЕШ" со ссылкой на агентов среди российских офицеров группировки войск "Центр"

В публикации отмечается, что Генеральный штаб ВС РФ испытывает жёсткое давление со стороны высшего политического руководства страны. Причиной напряжения стала неспособность начальника Генштаба Валерия Герасимова выполнить ключевые стратегические задачи в установленные сроки — речь идёт о захвате Купянска и Покровско-Мирноградской агломерации.

Купянск Харьковской области на карте Deep State

По словам офицеров, вернувшихся из командировок в Генштаб, внутри главного органа военного управления царит дезорганизация: в кабинетах генералы открыто обсуждают резкий и жёсткий разнос, устроенный им "на самом верху".

Военно-политическое руководство РФ, по всей видимости, осознаёт реальное положение дел на фронте, несмотря на публичные заявления о якобы давно занятых украинских населённых пунктах. Стремясь привести обстановку на поле боя в соответствие с докладами и политическими заявлениями, руководство Генштаба, отправляет в атаки массовые волны личного состава, фактически игнорируя рекордные за последнее время потери.

Покровск Донецкой области на карте Deep State

Стоит напомнить, что высшее военно-политическое руководство России включает главу России Владимира Путина, который является Верховным главнокомандующим, Министра обороны Андрея Белоусова, начальника Главного военно-политического управления МО РФ Виктора Горемыкина, а также самого Герасимова.

Учитывая, что речь идёт о "жёстком разносе", устроенном "на самом верху", можно уверенно утверждать, что серьёзную взбучку Герасимов получил лично от руководителя Кремля. Ранее начальник Генштаба был неоднократно замечен в публичном вранье Путину о "победах" ВС РФ.

Напомним, по мнению украинского журналиста и политического обозревателя Виталия Портникова у Путина большие планы на Купянск. Глава России не смог воплотить их в жизнь в 2022 году, но хочет реализовать в 2026 году. Кроме того, он пытается показать президенту США Дональду Трампу, что Украина якобы проигрывает войну на поле боя.