Увеличилась ли травматичность в Киеве из-за блэкаутов: цифры вас удивят

Довоенный период оказался более опасным

Отключения света в Киеве стали привычными из-за ударов по энергетике. Казалось бы, тьма на лестнице и подъездах должна увеличить количество бытовых травм среди жителей столицы. Однако официальные данные опровергают эти опасения.

Что нужно знать:

Довоенный год показал больше травм

Количество выездов скорой снизилось

Темнота не привела к всплеску несчастных случаев

Оказывается, количество травм в столице не увеличилось, а даже уменьшилось. Об этом в ответ на запрос "Телеграфа" сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Редакция "Телеграфа" обратилась с запросом в Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации, чтобы выяснить, как изменилось количество бытовых травм в Киеве на фоне регулярных отключений электроэнергии. Речь шла о травмах, из-за которых киевляне вызвали скорую помощь. Для сравнения спрашивали данные за несколько лет — от довоенного 2021-го до 2025 года.

Согласно официальному ответу, в 2021 году скорая помощь выезжала на такие вызовы 22 036 раз. В 2022 году количество обращений уменьшилось до 17 223. В 2023 году этот показатель составил 19 910, а в 2024 году — 20 872 вызова.

В КГГА отметили, что эти цифры охватывают все бытовые травмы без разделения причин. То есть в статистике учтены все случаи, когда люди получали травмы дома или в повседневной жизни и обращались за помощью.

Отдельно указаны данные за девять месяцев 2025 года. За этот период в Киеве зафиксировали 15 028 вызовов скорой помощи из-за бытовых травм.

Ответ Департамента здравоохранения КГГА

Если считать пропорционально, то по итогам всего 2025 количество таких случаев может составлять около 20 тысяч. Именно столько получается при сохранении фиксировавшихся темпов в течение первых девяти месяцев.

В ответе КГГА также уточнили, что отдельной статистики именно относительно травм, связанных с отключениями света, не ведут. Данные отражают общее количество бытовых травм в столице за соответствующие годы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что графики отключений усилят из-за морозов. Эксперт назвал города, которые могут пострадать больше всего.