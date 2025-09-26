Рус

"Ви" і "Ваш" або "ви" і "ваш": як правильно писати українською за новими правилами

Новина оновлена 26 вересня 2025, 12:47
Пояснюємо, як тепер слід писати слова "ви" та "ваш" українською

Можна писати і з великої, і з маленької, але є умови

У травні 2024 року набув чинності новий український правопис — тепер перехідний період закінчено і перелічені в ньому норми стали обов’язковими.

Як тепер правильно писати слова "ви" та "ваш", з маленької чи великої літери? У цьому вся розібрався "Телеграф".

"Ви" і "Ваш" пишемо з великої тільки в тому випадку, коли йде безпосереднє звернення до людини в листах або офіційних документах для прояву особливої ввічливості:

  • Повідомляємо Вам…
  • Вітаємо Вас…
  • У відповідь на Ваш запит…

У решті випадків завжди пишемо "ви" і "ваш" з маленької літери, якщо тільки слово не є першим у реченні.

"З великої літери пишемо тільки за шанобливого звертання до однієї особи, але не будь-де, а тільки в діловому листуванні, документах, вітальних листівках, запрошеннях, грамотах, подяках, — пояснила редактор Ольга Васильєва. — В текстах іншого характеру "ви" треба писати з малої, особливо в соцмережах та неофіційному електронному листуванні. Не бійтеся цим когось образити. І тим паче не можна писати "Ви" до кількох осіб або цілої аудиторії читачів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як за новими правилами писати слова з "пів-" українською.

