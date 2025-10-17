Это не работает: 4 популярные мифа об экономии электроэнергии

Пользуясь этими псевдосоветами, можно даже увеличить счета за свет

Экономия энергии является важным шагом в снижении расходов на коммунальные услуги. Тем не менее, существует множество мифов, связанных с энергетической эффективностью, часто вводящих людей в заблуждение. Эти ложные представления могут сводить на нет все усилия по сокращению энергопотребления и, как следствие, увеличивать счета за электроэнергию.

4 распространенных мифа, которые мешают быть энергоэффективными

Миф 1: Выключение приборов кнопкой достаточно для экономии. Многие думают, что необходимо просто выключить устройство с помощью кнопки, чтобы оно перестало потреблять энергию. На самом деле многие приборы остаются в режиме ожидания, продолжая потреблять небольшое количество электроэнергии. Такие устройства называют "энергетическими вампирами". Единственный способ полностью отключить прибор от сети – это извлечь вилку из розетки.

Миф 2: Использование энергосберегающих ламп всегда экономит энергию. Энергосберегающие лампы действительно эффективнее традиционных ламп накаливания, но если вы оставляете свет включенным в пустых комнатах, экономия сводится на нет. Для экономии важно научиться рационально использовать свет: выключать его там, где он не нужен, и, по возможности, использовать естественное освещение.

Миф 3: Холодильник работает лучше, если он почти пуст. Напротив, полупустой холодильник может потреблять больше энергии. Более эффективна ситуация, когда холодильник заполнен примерно на 70%. Плотность размещенных продуктов помогает сохранять температуру дольше, что снижает нагрузку на компрессор.

Холодильник

Миф 4: Открытие дверцы духовки не влияет на расход энергии. Каждый раз, когда вы открываете дверцу духовки во время приготовления, температура внутри снижается, что заставляет духовку тратить больше энергии для восстановления нужного уровня тепла. Лучше использовать подсветку духовки и смотровое окно для проверки готовности блюда.

