Знают единицы: как можно красиво сказать "собутыльник" на украинском языке

Есть ряд синонимов, и некоторые из них точно вас удивят

С каждым днем украинский язык становится все распространеннее и популярнее, — и это прекрасно. Но вместе с тем важно работать и над расширением словарного запаса каждого из украинцев. К примеру, не все знают, какие украинские синонимы есть к слову "собутыльник".

Об этом на своей странице в ТикТок рассказала украинская блогер Тетянка харківʼянка, также известная под ником @tetyurr.

Заметим, что слово "собутыльник" произошло от французского слова "bouteille", и его использование в украинской речи не является калькой с русского языка.

Но если вы хотите расширить свой словарный запас, вот какие есть синонимы к нему:

сучарник; почарківець/чаркувальник; співпляшкар; горілчаний брат; чоповий брат (от "чопового мита", налога на изготовления алкоголя, который был в Речи Посполитой).

В комментариях также предложили такие названия как "товариш по чарці", "співалкаш", "партнер по бокалу", "однопляшник", "однопляшний близнюк", "колега" и просто шутливо "кум".

