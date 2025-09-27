Знают единицы: как можно красиво сказать "собутыльник" на украинском языке
Есть ряд синонимов, и некоторые из них точно вас удивят
С каждым днем украинский язык становится все распространеннее и популярнее, — и это прекрасно. Но вместе с тем важно работать и над расширением словарного запаса каждого из украинцев. К примеру, не все знают, какие украинские синонимы есть к слову "собутыльник".
Об этом на своей странице в ТикТок рассказала украинская блогер Тетянка харківʼянка, также известная под ником @tetyurr.
Заметим, что слово "собутыльник" произошло от французского слова "bouteille", и его использование в украинской речи не является калькой с русского языка.
Но если вы хотите расширить свой словарный запас, вот какие есть синонимы к нему:
- сучарник;
- почарківець/чаркувальник;
- співпляшкар;
- горілчаний брат;
- чоповий брат (от "чопового мита", налога на изготовления алкоголя, который был в Речи Посполитой).
В комментариях также предложили такие названия как "товариш по чарці", "співалкаш", "партнер по бокалу", "однопляшник", "однопляшний близнюк", "колега" и просто шутливо "кум".
