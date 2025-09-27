В Умани паломники поражают знанием украинского языка: россиянам это слово не дается (видео)

Паломники-хасиды в Умани удивили, правильно произнося украинское слово-шиболет

Паломники-хасиды даже несмотря на войну в Украине, ежегодно посещают Умань. Некоторые из них уже неплохо воспринимают украинский на слух, а часть с легким акцентом может повторить слово "паляница".

Павел Протопопов, называющий себя автором и семейным консультантом, разместил видео, как он в Умани просит хасидов сказать определенное слово. Он назвал это "украинизацией".

Напомним, "паляница" — украинское слово-шиболет, проверка "свой-чужой", ведь если человек не является носителем украинского языка, то правильно произнести его не сможет. В начале полномасштабной войны, так легко можно было вычислить россиянина. К удивлению автора видео, еврейские паломники в большинстве своем произносили его правильно, больше — некоторые даже узнали слово и знали его значение.

Те, кто не захотели повторять слово "паляница", желали на иврите "Шаны Това". Это традиционное поздравление во время Еврейского нового года (Рош га-Шана), на который они приехали в Украину. Означает пожелания удачного года.

Не обошлось и без неприятных впечатлений. Комментаторов удивило количество мусора на улицах, которое осталось от паломников и надписи на иврите на магазинах.

Ранее "Телеграф" объяснял, что на Рош га-Шана брацлавские евреи приезжают в Умань из-за трагедии, которая произошла здесь несколько столетий назад. Во время Колиивщины именно здесь погибли тысячи евреев, и поэтому именно здесь пожелал быть похоронен Раби Нахман, важная фигура в хасидизме.