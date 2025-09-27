Знають одиниці: як можна красиво сказати "собутильник" українською мовою

Є ряд синонімів, і деякі з них точно вас здивують

З кожним днем українська мова стає все поширенішою та популярнішою — і це чудово. Але водночас важливо працювати над розширенням словникового запасу кожного з українців. Зокрема, не всі знають, які українські синоніми є до слова "собутильник".

Про це на своїй сторінці в ТікТок розповіла українська блогерка Тетянка харків’янка, також відома під ніком @tetyurr.

Зауважимо, що слово "собутильник" походить від французького слова "bouteille", і його використання в українській мові не є калькою з російської мови.

Але якщо ви хочете розширити свій словниковий запас, ось які є синоніми до нього:

сучарник; почарківець/чаркувальник; співпляшкар; горілчаний брат; чоповий брат (від "чопового мита", податку на виготовлення алкоголю, який був у Речі Посполитій).

У коментарях також запропонували такі назви як "товариш по чарці", "співалкаш", "партнер по бокалу", "однопляшник", "однопляшний близнюк", "колега" та просто жартівливо "кум".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою сказати "однофамілець".