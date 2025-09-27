Рус

Знають одиниці: як можна красиво сказати "собутильник" українською мовою

Автор
Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Знають одиниці: як можна красиво сказати "собутильник" українською мовою Новина оновлена 27 вересня 2025, 11:58

Є ряд синонімів, і деякі з них точно вас здивують

З кожним днем українська мова стає все поширенішою та популярнішою — і це чудово. Але водночас важливо працювати над розширенням словникового запасу кожного з українців. Зокрема, не всі знають, які українські синоніми є до слова "собутильник".

Про це на своїй сторінці в ТікТок розповіла українська блогерка Тетянка харків’янка, також відома під ніком @tetyurr.

Зауважимо, що слово "собутильник" походить від французького слова "bouteille", і його використання в українській мові не є калькою з російської мови.

Але якщо ви хочете розширити свій словниковий запас, ось які є синоніми до нього:

  1. сучарник;
  2. почарківець/чаркувальник;
  3. співпляшкар;
  4. горілчаний брат;
  5. чоповий брат (від "чопового мита", податку на виготовлення алкоголю, який був у Речі Посполитій).

У коментарях також запропонували такі назви як "товариш по чарці", "співалкаш", "партнер по бокалу", "однопляшник", "однопляшний близнюк", "колега" та просто жартівливо "кум".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською мовою сказати "однофамілець".

Теги:
#Українська мова