Знають одиниці: як можна красиво сказати "собутильник" українською мовою
Є ряд синонімів, і деякі з них точно вас здивують
З кожним днем українська мова стає все поширенішою та популярнішою — і це чудово. Але водночас важливо працювати над розширенням словникового запасу кожного з українців. Зокрема, не всі знають, які українські синоніми є до слова "собутильник".
Про це на своїй сторінці в ТікТок розповіла українська блогерка Тетянка харків’янка, також відома під ніком @tetyurr.
Зауважимо, що слово "собутильник" походить від французького слова "bouteille", і його використання в українській мові не є калькою з російської мови.
Але якщо ви хочете розширити свій словниковий запас, ось які є синоніми до нього:
- сучарник;
- почарківець/чаркувальник;
- співпляшкар;
- горілчаний брат;
- чоповий брат (від "чопового мита", податку на виготовлення алкоголю, який був у Речі Посполитій).
У коментарях також запропонували такі назви як "товариш по чарці", "співалкаш", "партнер по бокалу", "однопляшник", "однопляшний близнюк", "колега" та просто жартівливо "кум".
