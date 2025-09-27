Отважный поступок украинца увековечили в Праге: чье имя носит мост (фото)

В Праге есть мост, который с 22 апреля 2022 года получил имя украинского героя Виталия Скакуна

В столице Чехии с 2022 года есть железобетонный автомобильный мост имени Виталия Скакуна, который ценой своей жизни взорвал Генический мост в Украине.

Мост имени Виталия Скакуна, (на чешском Skakunův most) — железобетонный мост, расположенный в самом большом районе Праги. Он проходит между улицами Коруновочная и Украинских Героев, как сообщил на своей странице в Фейсбуке украинский дипломат Евгений Перебийнис.

Как выглядит мост

Виталий Скакун — Герой Украины (посмертно). Он был сапером 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского. Он ценой собственной жизни, взорвал автомобильный мост Геническ — Арабатская Стрелка, чтобы остановить продвижение российских войск.

Виталий Скакун взорвал мост Геническ

Торжественное открытие прошло 22 апреля 2022 года. Кроме того, рядом с этим мостом есть российское посольство. Там символически переименовали улицу. Она носит название Украинских героев.

