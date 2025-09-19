Кошки с собаками – это банально. Самые оригинальные экзотические животные, которых можно завести дома

Эти любимцы удивят гостей и будут мотивировать их не засиживаться

Все больше людей выбирают экзотических животных в качестве домашних любимцев вместо традиционных кошек и собак. В то же время, важно понимать, что уход за экзотическими животными требует специфических знаний и внимания. Рассмотрим некоторые из самых интересных видов экзотических животных, которые могут стать вашими домашними питомцами, и дадим советы по их содержанию.

Тарантулы

Стоит подчеркнуть, что тарантулы не будут идеальным экзотическим питомцем для всех. Однако эти восьмилапые ползучие не нуждаются в уходе и живут 10-15 лет, поэтому не удивительно, что их любят. Чтобы содержать тарантула дома, необходимо иметь высокий вертикальный террариум высотой минимум 70 см с плотно закрывающейся крышкой. Животное без особого труда перепрыгивает препятствие высотой до 15 см и подвержено побегам.

На дно террариума насыпают слой грунта толщиной минимум 30 см, чтобы питомец имел возможность завести собственный тайник. В качестве субстрата можно использовать смесь земли с глиной. В террариуме устанавливают поилку с питьевой водой в доступном для паука месте. Ему скармливают любых насекомых, не превышающих размеры его тела. Кормление производят один раз в течение 1-2 суток.

Игуаны

Эти рептилии гораздо больше ящериц. При правильном уходе они могут достигать размеров около 1,8 метра. Игуаны требуют от обладателей определенных знаний и усилий. Они нуждаются в просторных вольерах с возможностью греться под лампой, имитирующей естественное солнце. Рацион должен содержать растительную пищу. Владельца или членов семьи животное укусить может. Но это происходит крайне редко и только если ящерица ощутит серьезную опасность. Поэтому для любимца важно создать комфортные условия содержания, чтобы он чувствовал себя в полной безопасности.

Домашний дракон

Домашние бородатые драконы официально называются "агама бородатая" и могут стать отличным компаньоном, поскольку они являются послушными созданиями, которые могут жить от 10 до 15 лет, если они имеют доступ к хорошему ветеринарному лечению и хорошей среде обитания. Это идеальная ящерица для начинающих и опытных любителей рептилий. Из-за своей уступчивости и небольших размеров, простоты в содержании она стала очень популярна в последние годы.

Шиншиллы

Если у вас есть место для двоих, пара шиншилл может стать для вас самым лучшим экзотическим животным. Эти маленькие социальные существа являются выходцами из гор Анд и живут стадами в дикой природе, поэтому им нравится общаться с друзьями-пушистиками.

Гигантская африканская многоножка

Более официально известная как Archispirostreptus gigas, гигантская африканская многоножка может достигать 33,5 сантиметров в длину и 67 миллиметров в окружности. Этот красавец может стать отличным экзотическим питомцем для начинающих, которые не соглашаются иметь дома ползающее существо.

