ВСУ нарезают оккупантов на "Московскую" колбасу? Что происходит под Добропольем (карта)

Игорь Тимофеев
Новость обновлена 30 сентября 2025, 14:27
Главком ВСУ Александр Сырский.

В ряд "котлов" попало до тысячи окупантов

В районе Доброполья Донецкой области Силы обороны Украины окружили до тысячи российских оккупантов и осуществляют их методическое уничтожение. Однако россияне могут снова добиться преимущества за счет введения в бой новых сил, поэтому речь об освобождении территорий Украины пока не идет.

Факт:

  • В ряд "котлов" под Добропольем попало до тысячи россиян
  • Оккупационные силы россиян в Украине превышают 700 тысяч "штыков"
  • СОУ не ставят флаги ради "галочки" об освобождении территорий

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ и экс-консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он напомнил апокалиптические прогнозы военного обозревателя немецкого таблоида Bild Юлиана Рёпке, предсказывавшего обвал фронта и решение судьбы Донбасса "в течение нескольких часов".

Прошло время, ничего не посыпалось. Да сложно, да неприятно, но фронт не посыпался. Наши военные там взяли в окружение (много имеется неверифицированных данных) еще где-то 1000 россиян в серии "котлов". Поэтому ждем официального подтверждения от Вооруженных сил, говорит военный эксперт.

Россиян там нарезают на "Московскую" колбасу, добавил Ступак.

Однако он отметил, что есть мнение людей, более причастных к военному делу, имеющих больше данных о перемещении войск и ситуации на фронте, поэтому подвергающих сомнению слова главкома ВСУ Александра Сырского об окружении оккупантов.

Но проект Deep State показывает, что серия "котлов", отрезание российских военных от основных частей произошла. Поэтому хочу верить, что нам удастся добить россиян, которые оказались в этих "котлах", говорит экс-работник СБУ.

Ситуация под Добропольем карта
Ситуация под Добропольем/карта Deep State Map

По его словам, речь не идет об освобождении территории Украины.

Это не видеоигра, что мы зашли, флажок поставили, теперь оно железобетонно наше. По словам Сырского, ориентировочно в Украине собрано 712 тысяч россиян. Это огромное количество. И мы должны понимать, что сегодня-завтра-послезавтра они соберутся и в эту "серую" зону докинут еще "мяса". И именно за счет "мяса" смогут получить преимущество, — подытожил Иван Ступак.

Напомним, ранее спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал "Телеграфу", что Сырский готов к "мясным" штурмам оккупантов под Добропольем.

