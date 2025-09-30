ВСУ нарезают оккупантов на "Московскую" колбасу? Что происходит под Добропольем (карта)

В ряд "котлов" попало до тысячи окупантов

В районе Доброполья Донецкой области Силы обороны Украины окружили до тысячи российских оккупантов и осуществляют их методическое уничтожение. Однако россияне могут снова добиться преимущества за счет введения в бой новых сил, поэтому речь об освобождении территорий Украины пока не идет.

В ряд "котлов" под Добропольем попало до тысячи россиян

Оккупационные силы россиян в Украине превышают 700 тысяч "штыков"

СОУ не ставят флаги ради "галочки" об освобождении территорий

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший сотрудник СБУ и экс-консультант Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он напомнил апокалиптические прогнозы военного обозревателя немецкого таблоида Bild Юлиана Рёпке, предсказывавшего обвал фронта и решение судьбы Донбасса "в течение нескольких часов".

— Прошло время, ничего не посыпалось. Да — сложно, да — неприятно, но фронт не посыпался. Наши военные там взяли в окружение (много имеется неверифицированных данных) еще где-то 1000 россиян в серии "котлов". Поэтому ждем официального подтверждения от Вооруженных сил, — говорит военный эксперт.

Россиян там нарезают на "Московскую" колбасу, — добавил Ступак.

Однако он отметил, что есть мнение людей, более причастных к военному делу, имеющих больше данных о перемещении войск и ситуации на фронте, поэтому подвергающих сомнению слова главкома ВСУ Александра Сырского об окружении оккупантов.

— Но проект Deep State показывает, что серия "котлов", отрезание российских военных от основных частей произошла. Поэтому хочу верить, что нам удастся добить россиян, которые оказались в этих "котлах", — говорит экс-работник СБУ.

Ситуация под Добропольем/карта Deep State Map

По его словам, речь не идет об освобождении территории Украины.

— Это не видеоигра, что мы зашли, флажок поставили, теперь оно железобетонно наше. По словам Сырского, ориентировочно в Украине собрано 712 тысяч россиян. Это огромное количество. И мы должны понимать, что сегодня-завтра-послезавтра они соберутся и в эту "серую" зону докинут еще "мяса". И именно за счет "мяса" смогут получить преимущество, — подытожил Иван Ступак.

Напомним, ранее спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук рассказал "Телеграфу", что Сырский готов к "мясным" штурмам оккупантов под Добропольем.