ЗСУ нарізають окупантів на "Московську" ковбасу? Що відбувається під Добропіллям (карта)

Ігор Тимофєєв
Головком ЗСУ Олександр Сирський Новина оновлена 30 вересня 2025, 14:27
Головком ЗСУ Олександр Сирський. Фото Колаж "Телеграф"

У низку "котлів" потрапило до тисячі окупантів

В районі Добропілля на Донеччині Сили оборони України оточили до тисячі російських окупантів і здійснюють їхнє методичне знищення. Однак росіяни можуть знову домогтися переваги за рахунок введення в бій нових сил, тому мова про звільнення територій України поки не йде.

Факт:

  • У низку "котлів" під Добропіллям потрапило до тисячі росіян
  • Окупаційні сили росіян в Україні перевищуютть 700 тисяч "багнетів"
  • СОУ не ставлять прапори для "пташки" про звільнення територій

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ й ексконсультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

Він нагадав апокаліптичні прогнози військового оглядача німецького таблоїда Bild Юліана Рьопке, який пророкував обвал фронту і вирішення долі Донбасу "протягом декількох годин".

Пройшов час, нічого не посипалося. Так складно, так неприємно, але фронт не посипався. Наші військові там взяли в оточення (багато є даних неверифікованих) ще десь 1000 росіян у серії "котлів". Тому чекаємо на офіційне підтвердження від Збройних сил, каже військовий експерт.

Росіян там нарізають на "Московську" ковбасу, додав Ступак.

Однак він зауважив, що є думка людей, більш дотичних до військової справи, які мають більше даних про переміщення військ і ситуацію на фронті, тому ставлять під сумнів слова головкома ЗСУ Олександра Сирського про оточення окупантів.

Але проект Deep State показує, що серія "котлів", відрізання російських військових від основних частин відбулася. Тому хочу вірити, що нам вдасться добити тих росіян, які опинилися в цих "котлах", каже експрацівник СБУ.

Ситуація під Добропіллям карта
Ситуація під Добропіллям / карта Deep State Map

За його словами, не йде мова про звільнення території України.

Це не відеогра, що ми зайшли, прапорець поставили, тепер воно залізобетонне наше. За словами Сирського, орієнтовно в Україні зібрано 712 тисяч росіян. Це величезна кількість. І ми повинні розуміти, що сьогодні-завтра-післязавтра вони зберуться і в цю "сіру" зону докинуть ще "м'яса". І саме за рахунок "м'яса" зможуть отримати перевагу, підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів "Телеграфу", що Сирський готовий до "м’ясних" штурмів окупантів під Добропіллям.

