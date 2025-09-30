ЗСУ нарізають окупантів на "Московську" ковбасу? Що відбувається під Добропіллям (карта)

У низку "котлів" потрапило до тисячі окупантів

В районі Добропілля на Донеччині Сили оборони України оточили до тисячі російських окупантів і здійснюють їхнє методичне знищення. Однак росіяни можуть знову домогтися переваги за рахунок введення в бій нових сил, тому мова про звільнення територій України поки не йде.

Факт:

У низку "котлів" під Добропіллям потрапило до тисячі росіян

Окупаційні сили росіян в Україні перевищуютть 700 тисяч "багнетів"

СОУ не ставлять прапори для "пташки" про звільнення територій

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ й ексконсультант Комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.

Він нагадав апокаліптичні прогнози військового оглядача німецького таблоїда Bild Юліана Рьопке, який пророкував обвал фронту і вирішення долі Донбасу "протягом декількох годин".

— Пройшов час, нічого не посипалося. Так — складно, так — неприємно, але фронт не посипався. Наші військові там взяли в оточення (багато є даних неверифікованих) ще десь 1000 росіян у серії "котлів". Тому чекаємо на офіційне підтвердження від Збройних сил, — каже військовий експерт.

Росіян там нарізають на "Московську" ковбасу, — додав Ступак.

Однак він зауважив, що є думка людей, більш дотичних до військової справи, які мають більше даних про переміщення військ і ситуацію на фронті, тому ставлять під сумнів слова головкома ЗСУ Олександра Сирського про оточення окупантів.

— Але проект Deep State показує, що серія "котлів", відрізання російських військових від основних частин відбулася. Тому хочу вірити, що нам вдасться добити тих росіян, які опинилися в цих "котлах", — каже експрацівник СБУ.

Ситуація під Добропіллям / карта Deep State Map

За його словами, не йде мова про звільнення території України.

— Це не відеогра, що ми зайшли, прапорець поставили, тепер воно залізобетонне наше. За словами Сирського, орієнтовно в Україні зібрано 712 тисяч росіян. Це величезна кількість. І ми повинні розуміти, що сьогодні-завтра-післязавтра вони зберуться і в цю "сіру" зону докинуть ще "м'яса". І саме за рахунок "м'яса" зможуть отримати перевагу, — підсумував Іван Ступак.

Нагадаємо, раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів "Телеграфу", що Сирський готовий до "м’ясних" штурмів окупантів під Добропіллям.