Силы обороны отрезали россиянам "уши". Что происходит под Покровском (карта)

Прорыв окупантов на Доброполье дорого им обошелся

Под Покровском и Доброполье Силы обороны Украины отрезали части российских оккупационных войск из состава 110-й и 132-й отдельных мотострелковых бригад ВС РФ от основных сил, поэтому командование врага снимает подразделения с Сумского направления, чтобы спасти окруженных, позиции которых зачищают ВСУ.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, что именно происходит на этом отрезке фронта.

По его словам, Покровское направление на сегодняшний день остается самым приоритетным для врага, о чем свидетельствует появление там подразделений морской пехоты, переброшенных из Сумщины.

— Мы помним дедлайны, что до Нового года Покровск должен был быть оккупирован россиянами. И помним 15-ю мотострелковую бригаду ВС РФ, которая была "заточена" на городские бои в Покровске. Она "стерлась" в полях под Покровском и не выполнила своих задач. Даже не приступила к городским боям, — говорит военный журналист.

Он объяснил, что активными действиями враг пытается завязать городские бои в Покровске, чтобы осенне-зимний период провести в населённом пункте. И хотя эти бои могут быть затяжными, лучше зимовать в таких условиях, даже боевых, фронтовых, чем делать это в чистом поле, где ты как на ладони.

— По Доброполью мы видим (и карта нам это подтверждает), что одно из "заячьих ушек", о которых очень много говорили, — перерезано. 155-я отдельная бригада морской пехоты, 40-я отдельная бригада морской пехоты, которые были на Сумщине и Запорожье и затем оказались на Доброполье, пытаются выполнить главную задачу, не дать более активно действовать нашим Силам обороны, — объясняет спикер УДА.

ВСУ отрезали "заячье ухо" врага под Добропольем. Карта Deep State

Он добавил, что эти резервы россияне планировали бросить на Покровск.

— А они пытаются спасти 110-ю и 132-ю омсбр. Не буду говорить о полуокружении или окружении, но ситуация для россиян складывается не очень хорошо. И видим, как "когти" Сил обороны вцепились в горловину этой "заячьей головы", получится, — говорит доброволец.

По его словам, прорыв на Доброполье "икнулся" россиянам: они просочились и сделали свое дело, но не успели довести задуманное до конца.

— "Азову" и приданым подразделениям удалось эту угрозу нивелировать, не ликвидировать пока полностью, но тем не менее. Поэтому интересные события могут разворачиваться в этом направлении. И именно от этого будет зависеть, как будет действовать враг на Покровском отрезке, — подытожил Сергей Братчук.

