Отказались от лобовых атак. Военный эксперт объяснил смену тактики врага под Добропольем

оккупанты не могут проводить массированные штурмы из-за нашей "круговой зоны"

Из-за огромных потерь, которые российские оккупанты понесли в "мясных" штурмах и "банзай-атаках" на Донбассе, они сменили тактику. Изменения претерпели и снаряжение бойцов, и их количество. Особенно четко это проявилось в ходе прорыва россиян в сторону Доброполья, который был ликвидирован ВСУ.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал военный комментатор, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. Он объяснил, почему война стала "вязкой".

Военный эксперт напомнил, что количество боеприкосновений и число их участников уменьшилось.

— В мае и июне на направлениях атак противник действовали группы по 30-60 военнослужащих, на сегодняшний день в таких штурмах принимают участие два военнослужащих. И это знаменательно с точки зрения того, что противник фактически отказался от тактики лобовых штурмов и линейного продвижения, — говорит полковник запаса.

По его словам, враг использует неплотность наших боевых порядков, поэтому пытается просачиваться между нашими позициями, и использует камуфлированный "плащ-невидимку", размывающий тепловой след.

— А если [оккупантов] не видно, то они могут осуществлять просачивание. Противник отправляет в такие атаки людей, экипированных с учетом самостоятельного пребывания на местности без возможности какой-либо поддержки извне. И таким образом пытается давить на наши позиции, но не в лобовых атаках, а пытается найти слабые места между позициями, просочиться, закрепиться, получить какую-то поддержку и с разных сторон продолжать штурмы, — говорит военный комментатор.

По его словам, это такая "вязкая" война, где мы обороняемся и сдерживаем врага, а у врага нет возможностей проводить массированные штурмы через нашу "килл-зону".

— Именно поэтому в последний месяц мы не видим каких-то сверхсущественных продвижений противника. Даже то, что произошло в районе Доброполья, полностью покрывается такой тактикой, тем алгоритмом, о котором мы говорили, — подытожил Сергей Грабский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кремль придумал как затягивать время.