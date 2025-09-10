Укр

Россияне возобновят "мясные" штурмы под Добропольем? Каков будет ответ Сырского

Игорь Тимофеев
Александр Сырский
Главком Сырский часто бывает на угрожаемых участках фронта

Чтобы исправить крайне затруднительную ситуацию под Покровском и Добропольем Донецкой области, где вражеский прорыв захлебнулся после ответных действий Сил обороны Украины, российские оккупанты могут прибегнуть к смене своей нынешней тактики просачивания в тыл ВСУ и накопления.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. Он объяснил, как враг будет пытаться переломить ход боевых действий в свою пользу.

— Очевидно, что могут возобновиться "мясные" штурмы, потому что враг вполне вероятно мог отказаться от окружения Покровска, чтобы завязать городские бои. Возможно, будут атаковать даже в лоб. Возможно, даже с использованием тяжелой техники, в том числе механизированной компоненты, — говорит военный журналист.

По его словам, для командования ВСУ планы врага сегодня очевидны. Поэтому принятые решения и меры (а главком Александр Сырский очень часто бывает на этих жарких направлениях) заключаются в том, чтобы не допустить таких действий врага и его прорывов.

Ситуация под Покровским и Добропольем / карта x.com/Pouletvolant3
Враг пытается прорваться к Покровску и Доброполью / карта x.com/Pouletvolant3

— Без завышенных ожиданий, без анонсов определенных действий просто хочу сказать: очень надеюсь, что наш у наших Сил обороны выйдет все задуманное, — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", что происходит под Покровском и как Силы обороны отрезали вражеские "уши".

