Аптеки обеспечивают наличие лекарств по наиболее доступным ценам: профессиональное сообщество ожидает объективного анализа от АМКУ

Аптеки и аптечные сети выполняют требования законодательства, обязывающего их обеспечивать наличие лекарств по наиболее доступным ценам. Оценка ситуации на рынке со стороны Антимонольного комитета должна основываться на объективном анализе, заявили в Общественном союзе "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ).

В ассоциации подчеркнули, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.

В то же время, в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.

"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", — отметили в АПАУ.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины по заявлению одного из производителей завода Дарница приступил к исследованию розничного рынка лекарственных средств.

Ранее Дарница пожаловалась на падение продаж своих лекарств. Причиной этого эксперты называют завышенные цены на препараты по сравнению с аналогами.