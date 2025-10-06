Картошка в мундирах: лишь единицы знают, как перевести название этого блюда на украинский

Говорить "картопля в мундирах", — на самом деле ошибка

С каждым новым днем и неделей все большее число людей выбирает для себя говорить на украинском языке, но это неизбежно также увеличивает число ошибок и кальки с русского языка. В частности, много ошибок касается бытовых вещей и названий блюд.

К примеру, некоторые считают, что "картошка в мундирах" на украинском языке звучит как "картопля в мундирах", однако это грубая ошибка, говорится в справочнике Марии Волощак по украинскому словоупотреблению "Неправильно — правильно".

Прямой перевод фразы является калькой с русского языка. Правильно "картошка в мундирах" переводится на украинский язык как "картопля в лушпинні".

Стоит заметить, что на сайте "Словотвір" украинцы также предлагают такие просторечные переводы как "нелупка", "бульба в луспі", "барабосля в лушпинні", "бараболі з лупиною" и даже "бульба в штанях" .

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как корректно переводится на украинский язык слово "сладкоежка", — ведь на самом деле слова "солодкоїжка" не существует, но есть другой подходящий аналог.