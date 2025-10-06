Картопля не в мундирах: лише одиниці знають, як перекласти назву цієї страви українською

Говорити "картопля в мундирах", — насправді помилка

З кожним новим днем і тижнем все більше людей вибирає для себе говорити українською мовою, але це неминуче також збільшує кількість помилок та кальки з російської мови. Зокрема, багато помилок стосується побутових речей та назв страв.

Зокрема, дехто вважає, що "картошка в мундирах" українською мовою звучить як "картопля в мундирах", проте це груба помилка, йдеться у довіднику Марії Волощак з українського слововживання "Неправильно — правильно".

Прямий переклад фрази є калькою з російської. Правильно "картошка в мундирах" перекладається українською мовою як "картопля в лушпинні".

Варто зауважити, що на сайті "Словотвір" українці також пропонують такі просторічні переклади як "нелупка", "бульба в луспі", "барабосля в лушпинні", "бараболі з лупиною" і навіть "бульба в штанях" .

