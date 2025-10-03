Не каждый знает это слово: как красиво назвать подружку на украинском

Слово пришло из польского языка, но давно укоренилось среди украинцев и встречается в литературе

С каждый днем украинский язык становится все распространеннее, однако не все работают над тем, чтобы обогащать его новыми интересными словами. Чтобы это исправить, "Телеграф" решил рассказать, как красиво на украинском можно назвать подругу или же коллегу женского пола, к которой испытываешь теплые чувства.

Итак, в украинском языке есть слово "колежанка" (также встречается "коліжанка"), — оно появилось путем заимствования с польского языка и используется для обозначения женщины-подруги или же женщины-коллеги. Хотя изначально слово было польским, оно прочно вошло уже в украинский язык и нередко встречается в литературе.

Вот несколько примеров, как оно используется в предложении:

Так складається, що є два квитки, другий був призначений для колежанки;

Вона клопоталася .. і щось оповідала – про роботу і своїх колежанок, які з захопленням зустріли її нову кофтину;

Ганна Іванівна подякувала давній колежанці за турботу, вимкнула зв'язок;

– Випадок цей якраз підтверджує наші спостереження, – говорив Валерій Іванович, звертаючись до своїх колег та колежанок.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как можно красиво поздороваться на украинском, — есть много аутентичных слов вместо скучного "привет".