Как худеть без срывов и запретов: фитнес-тренер и нутрициолог Мандзяк раскрыл секреты

Фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк объясняет, почему похудение — это компромисс между стройностью и пищевой радостью, как избежать типичных ошибок и настроить себя на длительный результат.

Виктор Мандзяк — один из известнейших фитнес-блоггеров в Украине, его советы по питанию и физической активности набирают сотни тысяч просмотров в сети. В своих видео он говорит просто о сложном — как похудеть без фанатизма, без запретов и без "чудодейственных" диет.

В интервью "Телеграфу" Виктор объяснил, что нужно знать перед тем, как начать свой путь к здоровому телу, какие три типичных ошибки совершают большинство начинающих худеть. Он также поделился Лайфхаком, как перестроить свое сознание, чтобы худеть и не чувствовать дискомфорта.

Три главные ошибки при похудении от Виктора Мандзяка

Еда должна нас радовать

"Похудение — это всегда компромисс между стройностью и пищевой радостью", — напоминает Виктор Мандзяк. Но многие становятся на путь похудения с неправильными установками, они сразу начинают с жестоких запретов. Они отказываются от всего, что любят, а это только ведет к срывам. Алкоголь в этот список не входит, он очень тормозит процесс потери веса.

Люди срываются, корят себя за отсутствие силы воли, чувствуют вину, мучаются, а потом пробуют еще раз, и снова срываются, и это продолжается бесконечно. Не надо отказываться от любимой пищи, а нужно разумно интегрировать в дозированном количестве, даже если она калорийна, в свое питание при похудении, потому что еда должна нас радовать Виктор Мандзяк, фитнес-тренер и нутрициолог

Вторая ошибка — делать ставку только на спорт

Спорт не может быть единственным или главным средством похудения, уверен эксперт. Более того, активные тренировки повышают аппетит. Три тренировки в неделю повышают энергозатраты организма всего на 10%. Остальные калории тело сжигает в состоянии покоя или во время повседневной активности. К тому же, после тренировок повышается аппетит и снижается бытовая подвижность — мы просто устаем, отмечает Виктор Мандзяк.

Тренировки нужны для здоровья и для того, чтобы сохранить мускулатуру, а терять именно жир. Виктор Мандзяк, фитнес-тренер и нутрициолог

Третья ловушка – вера в то, что существуют "плохие" продукты

Важная ошибка — делить продукты на полезные и вредные, от которых нужно избавиться. По мнению специалиста, на похудении можно есть что угодно, а со вкусностями важна доза. Нужно включать в рацион продукты из всех пищевых групп: овощи, фрукты, нежирные источники белка, молочные продукты, бобовые, орехи, потому что разные продукты включают в себя разные полезные вещества.

Виктор Мандзяк издал несколько книг о похудении

Лайфхак от Виктора Мандзяка: как создать привычку, что приведет к похудению

Виктор Мандзяк объясняет, что поведение человека всегда определяется тем, что для него имеет ценность и доставляет удовольствие. Тем, кто стремится похудеть, важно не только стремиться к результату, но и обретать радость в самом процессе. Говоря о формировании новых привычек, нутрициолог отмечает: вредное поведение нельзя просто "выключить" — его нужно заменить конструктивным.

Я не просто перестаю сидеть перед телевизором, я выхожу на прогулки и нахожу свои 10 тысяч шагов, условно. Для образования привычка она должна начаться с нового поведения. Есть техника научно обоснованная, называется намерение реализации. Это когда я для себя намечаю, где, когда, что, как и сколько я буду делать. Виктор Мандзяк, фитнес-тренер и нутрициолог

К примеру, нужно проговорить, что каждый день перед работой после завтрака я буду выходить в парк. Проговорить много раз, подчеркивает Виктор, чтобы мозг запомнил. После этого после завтрака человек будет вспоминать о прогулке и тогда нужно обуться и идти гулять. Когда это повторяется десятки раз, становится привычкой, уверен эксперт.

Похудение начинается не с врача, а со сна, тарелки и движения — эксперт объясняет почему

Виктор Мандзяк отмечает, что даже самое тщательное медицинское обследование перед похудением не изменит саму стратегию этого процесса. Основой всегда остаются три составляющие – питание, двигательная активность и качественный сон. Недосып, по его словам, оказывает существенное влияние на поведение: повышает аппетит, тягу к калорийной пище и снижает контроль над питанием.

К Виктору Мандзяку много практических вопросов

В то же время эксперт советует не отказываться от регулярных чекапов. Анализы следует сдавать хотя бы раз в год, чтобы проверить уровень глюкозы, состояние печени, липидограмму или возможные дефициты. Однако если человек питается сбалансировано и разнообразно – употребляет овощи, фрукты, злаки, мясо, рыбу, яйца, бобовые, орехи и семена – никаких дефицитов у него быть не может.

"Когда человек здорово питается, он обеспечивает свое тело всеми необходимыми веществами, и если у него были какие-то дефициты, они устраняются с помощью разнообразного здорового питания. В настоящем здоровом питании, где присутствуют продукты из всех групп, дефицитов априори быть не может", — резюмирует фитнес-тренер.