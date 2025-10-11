Як худнути без зривів і заборон: фітнес-тренер і нутриціолог Мандзяк розкрив секрети

Фітнес-тренер і нутриціолог Віктор Мандзяк пояснює, чому схуднення — це компроміс між стрункістю й харчовою радістю, як уникнути типових помилок і налаштувати себе на довготривалий результат.

Віктор Мандзяк — один із найвідоміших фітнес-блогерів в Україні, його поради з харчування та фізичної активності набирають сотні тисяч переглядів у мережі. У своїх відео він говорить просто про складне — як схуднути без фанатизму, без заборон і без "чудодійних" дієт.

У інтерв’ю "Телеграфу" Віктор пояснив, що потрібно знати перед тим, як почати свій шлях до здорового тіла, які три типові помилки роблять більшість тих, хто починає худнути. Він також поділився лайфхаком, як перебудувати свою свідомість, щоб худнути та не відчувати дискомфорту.

Три головні помилки при схудненні від Віктора Мандзяка

Їжа повинна нас радувати

"Схуднення — це завжди компроміс між стрункістю і харчовою радістю", — нагадує Віктор Мандзяк. Але багато людей стають на шлях схуднення з неправильними установками, вони одразу починають з жорстоких заборон. Вони відмовляються від усього, що люблять, а це тільки веде до зривів. Алкоголь в цей перелік не входить, він дуже гальмує процес втрати ваги.

Люди зриваються, картають себе за відсутність сили волі, відчувають вину, мучаться, і потім пробують ще раз, і знову зриваються, і це триває безкінечно. Не треба відмовлятися від улюбленої їжі, а треба розумно інтегрувати в дозованій кількості, навіть якщо вона калорійна, у своє харчування при схудненні, тому що їжа повинна нас радувати Віктор Мандзяк, фітнес-тренер і нутриціолог

Друга помилка — робити ставку лише на спорт

Спорт не може бути єдиним або головним засобом схуднення, впевнений експерт. Ба більше — активні тренування підвищують апетит. Три тренування на тиждень підвищують енерговитрати організму лише на 10%. Решту калорій тіло спалює у стані спокою або під час повсякденної активності. До того ж після тренувань підвищується апетит і знижується побутова рухливість — ми просто втомлюємося, зазначає Віктор Мандзяк.

Тренування потрібні для здоров'я і для того, щоб зберегти мускулатуру, а втрачати саме жир Віктор Мандзяк, фітнес-тренер і нутриціолог

Третя пастка — віра в те, що існують "погані" продукти

Важлива помилка — ділити продукти на корисні та шкідливі, яких треба позбутися. На думку фахівця, на схуденні можна їсти будь-що, а з смаколиками важлива доза. Потрібно включати в раціон продукти з усіх харчових груп: овочі, фрукти, нежирні джерела білка, молочні продукти, бобові, горіхи, тому що різні продукти містять в собі різні корисні речовини.

Віктор Мандзяк видав кілька книг про схуднення

Лайфхак від Віктора Мандзяка: як створити звичку, що приведе до схуднення

Віктор Мандзяк пояснює, що поведінка людини завжди визначається тим, що для неї має цінність і приносить задоволення. Тим, хто прагне схуднути, важливо не лише прагнути результату, а й знаходити радість у самому процесі. Говорячи про формування нових звичок, нутриціолог наголошує: шкідливу поведінку не можна просто "вимкнути" — її потрібно замінити конструктивною.

Я не просто перестаю сидіти перед телевізором, я виходжу на прогулянки і находжую свої 10 тисяч кроків, умовно. Для утворення звичка вона має початися з певної нової поведінки. Є техніка, науково обґрунтована, називається намір реалізації. Це коли я для себе окреслюю, де, коли, що, як і скільки я буду робити. Віктор Мандзяк, фітнес-тренер і нутриціолог

Наприклад, потрібно проговорити, що кожного дня перед роботою після сніданку я виходитиму в парк. Проговорити багато разів, наголошує Віктор, щоб мозок запам'ятав. Після цього після сніданку людина згадуватиме, про прогулянку і тоді потрібно взутися і йти гуляти. Коли це повторюється десятки разів, то стає звичкою, впевнений експерт.

Схуднення починається не з лікаря, а зі сну, тарілки й руху — експерт пояснює чому

Віктор Мандзяк наголошує, що навіть найретельніше медичне обстеження перед схудненням не змінить саму стратегію цього процесу. Основою завжди залишаються три складники — харчування, рухова активність і якісний сон. Недосип, за його словами, істотно впливає на поведінку: підвищує апетит, потяг до калорійної їжі й знижує контроль над харчуванням.

До Віктора Мандзяка багато практичних питань

Водночас експерт радить не відмовлятися від регулярних чекапів. Аналізи варто здавати хоча б раз на рік, щоб перевірити рівень глюкози, стан печінки, ліпідограму чи можливі дефіцити. Проте якщо людина харчується збалансовано й різноманітно — вживає овочі, фрукти, злаки, м’ясо, рибу, яйця, бобові, горіхи та насіння — жодних дефіцитів у неї бути не може.

"Коли людина здорово харчується, вона забезпечує своє тіло всіма необхідними речовинами, і якщо в неї були якісь дефіцити, вони усуваються за допомогою різноманітного здорового харчування. В справжньому здоровому харчуванні, де присутні продукти з усіх груп, дефіцитів апріорі бути не може", — резюмує фітнес-тренер.