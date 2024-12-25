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Поздравьте близких с Рождеством: самые красивые открытки и картинки с теплыми пожеланиями

Автор
Галина Струс
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Автор
Поднимите настроение близким милой открыткой в честь праздника
Поднимите настроение близким милой открыткой в честь праздника. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот праздничный день поделитесь теплом и позитивом с близкими людьми

Сегодня, 25 декабря, по новому церковному календарю украинцы отмечают большой религиозный праздник Рождество. В этот день украинцы колядуют, ходят на праздничные богослужения в храмы и навещают близких, собираясь за праздничным столом. Этот теплый семейный праздник призван объединять близких людей, делиться своими позитивными эмоциями и поздравлениями.

Сегодня в Рождество самое время напомнить родным и близким о своей любви, поздравить их с праздником, прийти в гости и пообщаться в семейном кругу. А если нет возможности навестить близких, поздравьте их оригинальной картинкой или открыткой в социальных сетях или мессенджерах. Теплые слова и милая открытка точно поднимут настроение близким.

"Телеграф" подготовил подборку ярких картинок и открыток, что бы вы могли отправить родственникам, друзьям, кумовьям, соседям или коллегам, и тепло поздравить их с Рождеством Христовым.

Рождество, праздник, открытки, картинки
Рождество, праздник, открытки, картинки
Рождество, открытки, картинки, поздравления
Рождество, открытки, картинки, поздравления
Рождество, праздник, открытки, картинки, поздравления
Рождество, праздник, открытки, картинки, поздравления

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#Праздник #Рождество #Открытки