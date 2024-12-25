Поздравьте близких с Рождеством: самые красивые открытки и картинки с теплыми пожеланиями

В этот праздничный день поделитесь теплом и позитивом с близкими людьми

Сегодня, 25 декабря, по новому церковному календарю украинцы отмечают большой религиозный праздник Рождество. В этот день украинцы колядуют, ходят на праздничные богослужения в храмы и навещают близких, собираясь за праздничным столом. Этот теплый семейный праздник призван объединять близких людей, делиться своими позитивными эмоциями и поздравлениями.

Сегодня в Рождество самое время напомнить родным и близким о своей любви, поздравить их с праздником, прийти в гости и пообщаться в семейном кругу. А если нет возможности навестить близких, поздравьте их оригинальной картинкой или открыткой в социальных сетях или мессенджерах. Теплые слова и милая открытка точно поднимут настроение близким.

"Телеграф" подготовил подборку ярких картинок и открыток, что бы вы могли отправить родственникам, друзьям, кумовьям, соседям или коллегам, и тепло поздравить их с Рождеством Христовым.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в чем встречать Новый год 2025. Идеи нарядов в цветах, которые принесут счастье и удачу.