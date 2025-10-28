Можно просто не платить? Что делать, если вы недовольны качеством предоставления коммунальных услуг

Адвокат Анна Даниэль рассказала, как получить компенсацию и улучшить качество услуг

Предоставление некачественных коммунальных услуг часто встречается в Украине, особенно в старых домах. Ведь многие люди жалуются на ели теплые батареи, воду и т.д. И здесь возникает вопрос: что делать и законно ли не платить за такие услуги.

Что нужно знать:

Законодательство Украины обязывает коммунальные предприятия предоставлять потребителям качественные услуги

Не платить за некачественные услуги – не вариант

Потребители могут получить компенсацию за плохо предоставленные коммунальные услуги и добиться их улучшения

Об этом "Телеграфу" рассказала Анна Даниэль, адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль", кандидат юридических наук. По ее словам, согласно ст. 7 Закона Украины, потребитель обязан оплачивать предоставленные жилищно-коммунальные услуги по ценам и тарифам, установленным в соответствии с законодательством, в сроки, установленные соответствующими договорами.

То есть не платить за отопление, если едва теплые батареи, не выход. Есть другие более действенные механизмы защиты прав и улучшения предоставления услуг. Среди них не только подача коллективного иска в суд.

Как защитить права потребителя на некачественные услуги

Один из первых — это фиксация нарушения и доказательная база. Для этого нужно составить Акт-претензию о ненадлежащем качестве или перерыве в оказании услуг в присутствии представителя поставщика услуг и/или свидетелей, то есть соседей.

В этот документ следует добавить фото и видео доказательства некачественных услуг. Например, низкая температура в помещении или отсутствие услуги. Далее с этим истец должен обратиться в аварийные службы или диспетчерской с целью фиксации времени и содержания обращений.

Второй этап – досудебное урегулирование. Надо направить письменную претензию к исполнителю коммунальной услуги. Отправить официальное письменное обращение (претензию) к поставщику услуг (рекомендованным письмом с уведомлением о вручении). В документе истец должен требовать перерасчета, устранения нарушений или возмещения ущерба.

Также можно направить обращение в органы местного самоуправления или соответствующий профильный департамент или управление. К примеру, жилищно-коммунальное хозяйство и Правительственная горячая линия (15-45).

Завершающий, третий шаг — судебная защита. Обращение в суд о пересчете, взыскании излишне уплаченных средств, возмещении ущерба (материального или морального) и т.д.

Все эти этапы в правильной последовательности с соблюдением норм могут помочь потребителям получить качественные услуги или по крайней мере компенсацию.

