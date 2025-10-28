Можна просто не платити? Що робити, якщо ви незадоволені якістю надання комунальних послуг

Адвокат Анна Даніель розповіла, як отримати компенсацію та покращити якість послуг

Надання не якісних комунальних послуг досить часто зустрічається в Україні, особливо у старих будинках. Адже чимало людей скаржаться на ледь теплі батареї, воду тощо. І тут виникає питання: що робити і чи законно не платити за такі послуги.

Що треба знати:

Законодавство України зобов'язує комунальні підприємства надавати споживачам якісні послуги

Не платити за неякісні послуги — не варіант

Споживачі можуть отримати компенсацію за погано надані комунальні послуги та домогтися їх покращення

Про це "Телеграфу" розповіла Анна Даніель, адвокат, керуюча Адвокатським бюро "Анни Даніель", кандидат юридичних наук. За її словами, згідно з ст. 7 Закону України, споживач зобов’язаний оплачувати надані житлово-комунальні послуги за цінами та тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені відповідними договорами.

Тобто не платити за опалення, якщо ледь теплі батареї, не вихід. Адже є інші більш дієві механізми захисту прав та покращення надання послуг. Серед них не тільки подання колективного позову до суду.

Як захистити права споживача неякісних послуг

Одне з найперших — це фіксація порушення та доказова база. Для цього треба скласти Акт-претензію про неналежну якість або перерву в наданні послуг у присутності представника надавача послуг та/або свідків, тобто сусідів.

До цього документа слід додати фото та відео докази неякісних послуг. До прикладу, низька температура у приміщенні чи відсутність послуги. Далі з цим позивач має звернутись до аварійних служб чи диспетчерської з метою фіксації часу та змісту звернень.

Другий етап — досудове врегулювання. Треба направити письмову претензію до виконавця комунальної послуги. Надіслати офіційне письмове звернення (претензію) до постачальника послуг (рекомендованим листом з повідомленням про вручення). У документі позивач має вимагати перерахунку, усунення порушень або відшкодування збитків.

Також можна направити звернення до органів місцевого самоврядування або відповідного профільного департаменту чи управління. До прикладу, житлово-комунального господарства та Урядової гарячої лінії (15-45).

Завершальний, третій крок, — судовий захист. Звернення до суду щодо перерахунку, стягнення надміру сплачених коштів, відшкодування шкоди (матеріальної чи моральної) тощо.

Усі ці етапи в правильні послідовності з дотриманням норм можуть допомогти споживачам отримати якісні послуги або принаймні компенсацію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що президент України Володимир Зеленський назвав точну дату, коли почнуть давати опалення.