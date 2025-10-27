Страдаете из-за некачественного предоставления коммунальных услуг? Вот 3 причины составить коллективный иск

Решить проблему с несоответствием качества услуг и ценой можно через суд

Часто в старых многоквартирных домах украинцы сталкиваются с некачественным предоставлением коммунальных услуг. Это может вдобавок сопровождаться еще и заоблачными тарифами.

Что нужно знать:

Жители многоэтажки могут подать в суд на поставщика коммунальных услуг

Лучше делать коллективный иск

Бездействие в вопросе качества коммунальных услуг не приведет ни к чему

Об этом "Телеграфу" рассказала Руденко Анастасия, юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС". По ее словам, коммунальные предприятия обязаны оказывать качественные услуги многоэтажкам и не только.

Поэтому когда украинцы сталкиваются с едва теплыми батареями или водой при достаточно больших тарифах, они разводят руками. Но фактически это можно исправить, для этого следует обратиться в суд.

Юрист говорит, что в таком случае достаточно действенным будет коллективный иск, когда все владельцы квартир, целый дом, подают жалобу в суд на поставщика услуг. В таком случае суд рассматривает его и принимает соответствующее решение. Но все не так просто, ведь интересы жителей дома должен представлять юрист, чтобы получить желаемый результат.

"Конечно, можно подать индивидуальный иск, но… целесообразнее подавать коллективный иск, если проблема массовая", — говорит Руденко.

Она также назвала основные преимущества коллективного иска, который можно подать в суд:

Экономическая выгода. Во время коллективного иска все расходы на суд делятся на тех, кто обращается в суд.

Во время коллективного иска все расходы на суд делятся на тех, кто обращается в суд. Сила давления. Предоставители услуг гораздо охотнее идут на сделки или начинают выполнять свои обязанности, когда видят перед собой не одного жалобщика, а десятки или сотни объединенных истцов. Судебное дело с большим количеством потерпевших имеет значительный общественный резонанс.

Предоставители услуг гораздо охотнее идут на сделки или начинают выполнять свои обязанности, когда видят перед собой не одного жалобщика, а десятки или сотни объединенных истцов. Судебное дело с большим количеством потерпевших имеет значительный общественный резонанс. Эффективность суда. Судьям проще рассмотреть одно большое дело, чем 50 идентичных маленьких.

