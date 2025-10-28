Зеленский назвал точную дату, когда начнут давать отопление в Украине

Власти нашли средства на импорт газа

В Украине отопительный сезон официально стартовал во вторник, 28 октября. Самая сложная ситуация отмечается в Шостке Сумской области.

Что нужно знать:

Отопительный сезон официально начался в Украине

Власти нашли 70% средств на импорт газа, который является важной основой для отопления

Киев ведет прямые переговоры с Германией и Италией о закупке оборудования для генерации электричества

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет "Суспільне". По его словам, до начала отопительного сезона в части общин уже начали подключать учреждения социальной сферы.

Отмечается, что власти уже нашли 70% средств на импорт газа и договорились о помощи с ЕС и Нидерландами.

Насчет обеспечения газом, Зеленский говорит, что он является импортным, и его наличие зависит от финансирования.

Мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа… Газ – это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью заявил президент.

Тем временем Киев ведет прямые переговоры с Германией и Италией о закупке оборудования для генерации электричества.

Где уже дали тепло

Сумы — отопительный сезон должен был начаться 27 октября.

— отопительный сезон должен был начаться 27 октября. Хмельницкий — один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября.

— один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября. Ужгород – отопительный сезон стартовал 2 октября.

– отопительный сезон стартовал 2 октября. Херсон – сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.

– сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе. Луцк — тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.

— тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу. Тернополь – отопление включили 19 октября.

– отопление включили 19 октября. Черниговская область — большинство общин уже с отоплением, другие присоединят при соответствующих погодных условиях.

