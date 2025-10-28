Зеленский назвал точную дату, когда начнут давать отопление в Украине
-
-
Власти нашли средства на импорт газа
В Украине отопительный сезон официально стартовал во вторник, 28 октября. Самая сложная ситуация отмечается в Шостке Сумской области.
Что нужно знать:
- Отопительный сезон официально начался в Украине
- Власти нашли 70% средств на импорт газа, который является важной основой для отопления
- Киев ведет прямые переговоры с Германией и Италией о закупке оборудования для генерации электричества
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, пишет "Суспільне". По его словам, до начала отопительного сезона в части общин уже начали подключать учреждения социальной сферы.
Отмечается, что власти уже нашли 70% средств на импорт газа и договорились о помощи с ЕС и Нидерландами.
Насчет обеспечения газом, Зеленский говорит, что он является импортным, и его наличие зависит от финансирования.
Мы нашли деньги – около 70% от того, что нам нужно на импорт газа… Газ – это важная основа для отопления. 70% необходимой суммы на газ мы нашли. Правительство обеспечит необходимую сумму полностью
Тем временем Киев ведет прямые переговоры с Германией и Италией о закупке оборудования для генерации электричества.
Где уже дали тепло
- Сумы — отопительный сезон должен был начаться 27 октября.
- Хмельницкий — один из первых. Здесь отопление есть в детсадах и больницах еще с 29 сентября, а в жилых домах с середины октября.
- Ужгород – отопительный сезон стартовал 2 октября.
- Херсон – сезон начался 1 октября, в частности в частном секторе.
- Луцк — тепло подают с 16 октября, первыми подключили социальную сферу.
- Тернополь – отопление включили 19 октября.
- Черниговская область — большинство общин уже с отоплением, другие присоединят при соответствующих погодных условиях.
