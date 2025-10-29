"Справляются достаточно хорошо". Продвигать женщин на "мужские" профессии хочет мэр Ивано-Франковска

В городе специально разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин

Разрешение на выезд молодых парней до 22 лет за границу ощутимо повлиял на некоторые сферы деятельности, особенно те, где много ручного труда. В связи с этим в Ивано-Франковске женщин уже призывают переквалифицироваться и занимать мужские профессии.

Что нужно знать:

В Ивано-Франковске большая нехватка водителей автобусов

Мэр города считает, что женщинам нужно занимать мужские профессии, в том числе, становиться водителями

В городе специально разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин

Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет издание "Українські новини". По его словам многие уже обращались к городской власти с проблемой, что выехало большое количество молодых парней,

Городской глава считает, что необходимо прилагать все усилия, чтобы люди оставались.

Мы стараемся на уровне города. Даем стипендии, где-то средствами пытаемся поддержать молодежь, но понимаем ситуацию в государстве. Сказать, что мигранты — выход? Нет. Нужно перепрофилироваться, чтобы женщины занимали мужские профессии говорит Марцинкив.

Руслан Марцинкив. Фото: Facebook

Он говорит, что в Ивано-Франковске есть большая проблема с водителями автобусом. В связи с этим специально для женщин разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин.

Два месяца курса и имеешь права и можешь быть водительницей. То есть именно перепрофилирование профессий, которые всегда казались мужскими. Женщины справляются достаточно хорошо. Поэтому государству нужно больше работать в этом направлении подытожил собеседник.

Стоит добавить, что до этого мэр города сообщал, что рейсов коммунального транспорта станет меньше, так как водителей крайне мало.

Временно вынуждены уменьшить количество рейсов коммунального транспорта. Ситуация с водителями затруднена, ведь часть не попадает под бронирование. Так что ищем женщин, которые могут управлять автобусами и водителей в возрасте 60+. Также просим правительство увеличить для коммунального транспорта квоту на бронирование с 50 до 75% написал Марцинкив на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, из какого города больше всего молодежи выезжает за границу.