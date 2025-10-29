"Справляются достаточно хорошо". Продвигать женщин на "мужские" профессии хочет мэр Ивано-Франковска
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В городе специально разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин
Разрешение на выезд молодых парней до 22 лет за границу ощутимо повлиял на некоторые сферы деятельности, особенно те, где много ручного труда. В связи с этим в Ивано-Франковске женщин уже призывают переквалифицироваться и занимать мужские профессии.
Что нужно знать:
- В Ивано-Франковске большая нехватка водителей автобусов
- Мэр города считает, что женщинам нужно занимать мужские профессии, в том числе, становиться водителями
- В городе специально разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин
Об этом рассказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет издание "Українські новини". По его словам многие уже обращались к городской власти с проблемой, что выехало большое количество молодых парней,
Городской глава считает, что необходимо прилагать все усилия, чтобы люди оставались.
Мы стараемся на уровне города. Даем стипендии, где-то средствами пытаемся поддержать молодежь, но понимаем ситуацию в государстве. Сказать, что мигранты — выход? Нет. Нужно перепрофилироваться, чтобы женщины занимали мужские профессии
Он говорит, что в Ивано-Франковске есть большая проблема с водителями автобусом. В связи с этим специально для женщин разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин.
Два месяца курса и имеешь права и можешь быть водительницей. То есть именно перепрофилирование профессий, которые всегда казались мужскими. Женщины справляются достаточно хорошо. Поэтому государству нужно больше работать в этом направлении
Стоит добавить, что до этого мэр города сообщал, что рейсов коммунального транспорта станет меньше, так как водителей крайне мало.
Временно вынуждены уменьшить количество рейсов коммунального транспорта. Ситуация с водителями затруднена, ведь часть не попадает под бронирование. Так что ищем женщин, которые могут управлять автобусами и водителей в возрасте 60+. Также просим правительство увеличить для коммунального транспорта квоту на бронирование с 50 до 75%
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, из какого города больше всего молодежи выезжает за границу.