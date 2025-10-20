Список мужчин сократился? Кто и как может выехать за границу в октябре 2025 года

Есть ограничения даже для 18-22-летних

Во время военного положения в Украине действуют ограничения на выезд мужчин за границу. Они касаются людей от 18 до 60 лет. Однако есть и некоторые исключения для группы 18-22 года.

Что нужно знать:

Выехать за границу могут мужчины, исключенные из военного учета

Выезд забронированных разрешен с согласия работодателя

Студенты до 22 лет могут выезжать за границу

"Телеграф" расскажет, какие изменения ожидаются в октябре относительно выезда за границу и кому он разрешен. Заметим, что кроме лиц, снятых с военного учета, выезд разрешен военным для реабилитации, лечения, обучения или в отпуск.

Выехать за границу в октябре могут:

родители, у которых трое и более детей младше 18 лет;

мужчины с инвалидностью первой, второй или третьей группы;

родители, которые ухаживают за тяжелобольным ребенком или самостоятельно воспитывают ребенка;

лица, близкие родственники которых погибли на войне.

Но это при оформленной отсрочке через ТЦК или "Резерв+". Наличие одного из этих пунктов не делает мужчину автоматически снятым с учета, это нужно сделать в соответствующей структуре.

Выезд студентов за границу

Разрешено пересечение границы для лиц 18-22 года, если они не работают в органах госвласти или местного самоуправления. Если же они занимают такие должности, то могут выезжать в командировку. Студенты старше 22 лет могут выехать на семестр в рамках системы академической мобильности.

Заметим, что на границе мужчины обязательно должны предъявлять военно-учетный документ (электронный или бумажный) и загранпаспорт.

Выезд за границу с бронированием

В Госпогранслужбе отмечали, что забронированные мужчины могут выезжать в отпуск или командировку, если они не занимают определенные госдолжности. Для этого им нужно показать документы, что работодатель, забронировавший человека, дает возможность выезжать на отдых за границу.

