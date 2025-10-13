Не Киев и не Харьков. Из какого города больше всего молодежи выезжает за границу

Даже в Днепре столь высокого процента не наблюдается

С открытием границ для юношей 18-22 в Украине начался отток молодежи. Уже известно, из какого города уехало больше всего юношей.

Как отметила Ольга Насонова, соучредительница Национальной ресторанной ассоциации, передает ТСН, больше всего за границу выезжает молодежь из Львова. И это достаточно серьезная проблема для города.

Ведь отток молодежи составляет 30% от общего количества коллектива в заведении. Большинство из этих людей уже уехали за границу, а другие уже собираются. При этом ни должность, ни само заведение не вливают на это.

Насонова говорит, что для Львова как для большинства украинских городов отток молодежи серьезная проблема. При этом в Харькове, Днепре или Полтаве столь высокого процента не наблюдается. Ситуацию со Львовом можно объяснить тем, что здесь живут люди, у которых родственники за границей. И таких украинцев во Львове больше, чем в других городах Украины.

В то же время в Киеве, как рассказывает эксперт, из 10 ее знакомых поваров уехал только один, остальные остались работать. А вот во Львове ситуация посложнее. Пока этому не придают большого значения, но настоящие последствия откроются вскоре.

