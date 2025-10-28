В Раде назвали "ошибкой и популизмом" разрешение на выезд 22-летних: к каким проблемам это привело

После разрешения на выезд в Украине стало минус 5% рабочих рук

Разрешить украинцам до 22 лет выезжать из страны было ошибкой. В Раде называют такое решение "популистским" и признают, что оно уже оказывает влияние на экономику.

Что нужно знать:

Всем украинцам до 22 лет разрешили выезжать из страны, но идея была в другом

В Раде называют разрешение ошибкой

Рекрутинг 18-24 стал сложнее

Об этом в интервью "Телеграфу" сказал нардеп от фракции "Слуга народа", член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко. Полную версию беседы с политиком можно прочитать, перейдя по ссылке.

По его словам, он лично предлагал законопроект о разрешении на выезд студентам, которые учатся за границей и имеют контракт с этими учебными заведениями. Однако, говорит он, "поняли такие предложения по-другому".

"Разрешили всем ребятам до 22 лет уезжать. На экономику это уже оказывает влияние. У нас есть минус 5% рабочих рук. Это такая популистская ошибка нашего правительства. Этот вопрос важно было обсуждать с парламентом, Генштабом, военными, потому что они не понимают, как им сейчас предлагать рекрутинг 18-24, когда ребятам разрешают выезжать на клубнику в Польшу. А там зарплаты больше, чем у нас, поэтому денежным обеспечением этих контрактников мы прямо уж так заинтересовать не можем", — сказал он.

