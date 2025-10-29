"Справляються досить добре". Просувати жінок на "чоловічі" професії хоче мер Івано-Франківська

У місті спеціально розробили програму безкоштовного навчання для водіїв-жінок

Дозвіл на виїзд молодих хлопців до 22 років за кордон відчутно вплинув на деякі сфери діяльності, особливо ті, де багато ручної праці. У зв’язку з цим в Івано-Франківську жінок уже закликають перекваліфікуватися та займати чоловічі професії.

Що потрібно знати:

В Івано-Франківську велика нестача водіїв автобусів

Мер міста вважає, що жінкам потрібно займати чоловічі професії, у тому числі ставати водіями

У місті спеціально розробили програму безкоштовного навчання для водіїв-жінок

Про це розповів мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, пише видання "Українські новини". За його словами, багато хто вже звертався до міської влади з проблемою, що виїхала велика кількість молодих хлопців,

Міський голова вважає, що необхідно докладати всіх зусиль, щоб люди залишалися.

Ми намагаємось на рівні міста. Даємо стипендії, десь засобами намагаємось підтримати молодь, але розуміємо ситуацію у державі. Сказати, що мігранти – вихід? Ні. Потрібно перепрофілюватися, щоб жінки займали чоловічі професії каже Марцінків.

Руслан Марцінків. Фото: Facebook

Він каже, що у Івано-Франківську є велика проблема із водіями автобусом. У зв’язку із цим спеціально для жінок розробили програму безкоштовного навчання для водіїв-жінок.

Два місяці курсу маєш права і можеш бути водієм. Тобто саме перепрофілювання професій, які завжди здавалися чоловічими. Жінки справляються досить добре. Тому державі потрібно більше працювати у цьому напрямі підсумував співрозмовник.

Варто додати, що до цього мер міста повідомляв, що рейсів комунального транспорту поменшає, оскільки водіїв вкрай мало.

Тимчасово змушені зменшити кількість рейсів комунального транспорту. Ситуація з водіями утруднена, адже частина не підпадає під бронювання. Так що шукаємо жінок, які можуть керувати автобусами та водіями у віці 60+. Також просимо уряд збільшити для комунального транспорту квоту на бронювання із 50 до 75% написав Марцінків на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якого міста найбільше молоді виїжджає за кордон.