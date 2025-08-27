Уезжать за границу до 22 лет можно не всем? В МВД объяснили детали

Важные нюансы коснулись должностных лиц

Обновленные правила пересечения государственной границы Украины касаются мужчин от 18 до 22 лет. Правительство упростило некоторые ограничения, однако не все представители этой возрастной категории могут выехать за пределы страны свободно.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел. По новым нормам граждане этой возрастной группы, которые не занимают определенных должностей в государственных органах или органах местного самоуправления, получили право выезжать за границу во время действия военного положения.

Для этого им необходимо иметь паспортный документ, разрешающий выезд за границу, а также военно-учетный документ, в частности в электронной форме, который предоставляется по требованию пограничников.

В то же время мужчины, занимающие руководящие или другие определенные должности в государственных учреждениях или органах местного самоуправления, могут выезжать только в служебную командировку по согласованию с соответствующими органами. Это правило распространяется на лиц, занятых в центральных и местных органах власти, государственных структурах и подразделениях, обеспечивающих функционирование государственного аппарата.

Пересечение границы мужчинами до 22 лет — что известно

Мужчинам от совершеннолетия до 21 года включительно разрешили пересекать государственную границу. Механизм начнет действовать после официального обнародования соответствующего постановления Кабмина. Некоторые правительственные источники отмечают, что окончательно говорить об изменениях рано до официального обнародования постановления.

Обновленные правила особенно важны для студентов и тех, кто уже находится за границей, поскольку они формализуют пребывание мужчин 18-21 года в других странах и регулируют возможность выезда без нарушения военного положения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что некоторые опасаются, что новые правила выезда будут побуждать молодежь покидать Украину.