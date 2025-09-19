Предел для выезда мужчин за границу могут поднять до 25 лет? Эксперт назвал условие

Если война затянется, придется привлекать полмиллиона человек каждый год, объяснил эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий.

Недавно в Украине открыли границы для мужчин 18-22 лет. Со временем этот предел могут поднять до 25 лет, уверен доктор экономических наук, финансист, эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий.

В интервью "Телеграфу" он подчеркнул, что если война будет продолжаться еще несколько лет, Украина неизбежно столкнется с нехваткой человеческих ресурсов – как для армии, так и для экономики. В Украине рождается мало людей, а дополнительной причиной сокращения выезд за границу.

Властям придется открыть границы для масштабного привлечения людей под нужды работодателей, учебных заведений, общин и муниципалитетов из тех регионов, подвергшихся оттоку населения. В общей сложности, это около полумиллиона человек в год. Конечно, не сразу, а с плавным нарастанием Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук

Экономист подчеркнул, что постепенное открытие границ неизбежно — государство уже начало движение в этом направлении, ведь замкнутые в границах люди не приносят пользу экономике, именно поэтому и открыли границу для тех, кому нет 23.

Далее, вероятно, предел поднимут до 25. Андрей Гайдуцкий, доктор экономических наук

Гайдуцкий также предположил, что в перспективе Украина может перейти на контрактную армию, что приведет к более широкому открытию кодонов или даже реализовать "израильский вариант". Речь идет о системе, при которой граждане подписывают "замороженный" контракт и в случае критической ситуации обязаны вернуться в воинскую часть.

