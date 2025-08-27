Новые правила выезда из Украины коснутся и некоторых женщин: что нужно знать

Реакция общества на такое решение – смешанная

Правительство приняло важное решение, открывающее новые возможности для женщин-депутатов местных советов, работающих на общественных началах. Теперь они смогут беспрепятственно пересекать государственную границу даже во время военного положения, что значительно облегчит их волонтерскую и общественную деятельность.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Раньше даже в законный отпуск депутаты не могли уехать за пределы Украины, чтобы увидеть родных или привезти помощь для украинских военных.

"Это ограничивало волонтерскую деятельность и заставляло некоторых составлять мандат", — объяснила Свириденко.

Новое решение устраняет эти барьеры, позволяя женщинам-депутатам оставаться активными и продолжать развивать свои территории. Как подчеркнула премьер, изменения касаются депутатов всех уровней советов, кроме тех, кто получает зарплату за свою работу в органах местного самоуправления.

Реакция общества на это решение – смешанная. Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов, как и некоторые его подписчики, считает его давно необходимым и положительным шагом, который позволит депутатам более эффективно помогать общинам и поддерживать волонтерские инициативы.

В то же время в комментариях звучат сомнения относительно практичности и реалистичности мероприятия: часть людей отмечает, что сложно ожидать возвращения выехавших за границу и проживающих там длительное время. "И как же интенсифицировать диалог с теми, кто уедет и будет жить в другой стране, + как поощрить их вернуться в воюющую страну? Очень сомнительно и малореально. Но с популистической точки зрения действительно решение действенное", — отмечает пользователь.

Украинцы дискутируют об открытии границ для депутатов

Напомним: вопрос несправедливого ограничения выезда за границу для женщин-депутатов местных советов неоднократно поднимал Украинский Женский Конгресс. Рекомендации последнего Конгресса содержали обращение в Кабинет Министров с просьбой снять запрет, сообщила соучредитель УЖК, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Ранее "Телеграф" сообщал, что правительство упростило часть ограничений выезда за границу для мужчин 18-22 лет, однако не все представители этой возрастной категории смогут свободно выезжать за пределы страны. Согласно новым нормам, мужчины, занимающие руководящие или другие определенные должности в государственных учреждениях или органах местного самоуправления могут выезжать только в командировку.